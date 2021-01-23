Gündem Hesabına baktı şoka uğradı Ben bu saatten sonra kime güveneceğim
İZMİR

İzmir haberleri: Hesabına baktı şoka uğradı: Ben bu saatten sonra kime güveneceğim!

Hesabına baktı şoka uğradı: Ben bu saatten sonra kime güveneceğim!

İzmir’de yaşayan Yaşariye Ç. borcunu ödemek için gittiği bankadan aldığı hesap dökümlerinde adına çekilen kredileri görünce şoka uğradı. Mobil bankacılık üzerinden haberi olmadan 31 bin lira kredi çekip kendi hesaplarına aktardıklarını iddia ettiği oğlu ve gelini hakkında suç duyurusunda bulunan Yaşariye Ç., “Ben onları çok seviyordum, bu bana yapılmazdı. Bu saatten sonra kime güveneceğimi gerçekten bilmiyorum” diyerek gözyaşı döktü.

Haber Merkezi İHA
Yaşariye Ç. savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Yaşariye Ç. savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İzmir’de 76 yaşındaki Mustafa Y.’ye bakıcılık yapan ve ölen eşinden aylık alarak geçimini sürdüren 46 yaşındaki Yaşariye Ç. daha önce oğlu için çektiği 3 bin 500 liralık kredi borcu taksitini ödemek için gittiği banka şubesinde hesap harekeleri dökümünü de istedi.

Belgeleri görmesiyle şoka uğrayan kadın, 31 bin 350 lira kredi borcunun bulunduğunu ve çekilen kredi miktarının da üç parça halinde gelininin hesabına aktarıldığını anladı.

Yaşariye Ç.

Bunun üzerine oğlu ve gelinini arayan Yaşariye Ç., tatmin edici bir cevap alamazken, soluğu İzmir Cumhuriyet Başsavcılığında aldı.

BU SAATTEN SONRA KİME GÜVENECEĞİM

Manisa’da yaşayan oğlu M.C.Ç. ve gelini E.N.Ç. hakkında suç duyurusunda bulunan Yaşariye Ç., “Ben ekim ayında Manisa Salihli’ye oğlum ve gelinimin yanına gitmiştim. Gelinim, torunum oynasın diye cep telefonumu aldı. Ben o sırada dışarıda oturuyordum. Telefonumda bankanın mobil uygulaması vardı. Benim üzerime krediyi o arada çektiklerini düşünüyorum. Şifreyi bilip mobil bankacılığa girmişler. Ben telefonumu verdim ve başıma böyle bir olay geldi. Benim iyi niyetimi suistimal ettiler. Gelinim benim kızım gibiydi, ben onların düğün fotoğraflarını çerçevelettim ve yanıma koydum ama bana bunu yaptılar. Ben onları çok seviyordum, bu bana yapılmazdı. Bu saatten sonra kime güveneceğimi gerçekten bilmiyorum” dedi.

ÇEKİLEN KREDİ HESABA HAVALE EDİLDİ

Daha önce oğlu için çektiği kredi borcunu ödemek için bankaya gittiğini söyleyen Yaşariye Ç., “Bankaya gitmişken hesap hareketlerini de istedim. Banka çalışanı benim üzerime 31 bin 350 lira kredi çekildiğini söyledi. Ben de bilgimin olmadığını söyledim. Mobil bankacılıkta kredi çekmek için imzaya gerek yokmuş. Sonrasında öğrendim ki gelinim ve oğlum yapmış. Kendilerine sorduğumda ise ’Biz yapmadık’ dediler. Fakat gelinim benim banka hesabımdan kendi hesabına bin 700 TL, 8 bin 300 TL ve 20 bin TL olmak üzere üç sefer havale yapmış. Bankadan aldığım hesap dökümünde hepsi görünüyor. Öğrendiğimde şok geçirdim. Adeta beynimden vurulmuşa döndüm, çünkü hiç beklemiyordum” diye konuştu.

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“Ben ‘canım’ dedikçe onlar ‘canın çıksın’ dedi”

Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirten Yaşariye Ç., ”Ben bu parayı ödeyemem. Faizi ile birlikte 50 bin liraya yakın bir ödemesi var. Bu parayı ödesinler çünkü ben mağdur kaldım. Artık gelinim ve oğlum benden uzak olsunlar. Benim paramı versinler. Ben ölen eşimden maaş alıyorum. Yaşlı bir amcaya bakarak da geçimimi sağlıyorum. Az da olsa oğluma destek olmaya çalışıyordum. Fakat kendi evlatlarımın böyle yapması beni gerçekten çok üzdü. Ben ‘canım’ dedikçe onlar ‘canın çıksın’ dedi. Benim canımı yakanların da canı yansın istiyorum. Ben 15-20 gündür neredeyse hiç uyku uyuyamıyorum. Gözyaşlarımın artık dinmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

KANSERLE MÜCADELE EDİYOR

Cumhurbaşkanlığı ve İnsan Hakları Komisyonuna yazarak mağduriyetini dile getirdiğini kaydeden Yaşariye Ç., “Ben kanser hastasıydım ve tedavi gördüm. Bu hastalıkla mücadele moral ile oluyor. Moralim bozulunca temelli kötü oluyorum. Bu olaydan sonra ise bende moral namına hiçbir şey kalmadı ve ağrılarım tekrardan başladı” dedi.

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