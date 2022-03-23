İzmir'de taksi ücretine zam yapıldı

İstanbul’da yaşlı kadın taksiye binebilmek için yalvardı: Ne olur beni al

İstanbul Fatih'te hastaneden çıkan yaşlı kadın kendisini almayan taksicilere, “Taksi ne olur beni al” diyerek yalvardı. Kısa mesafe olduğu için taksicilerin almadığı yaşlı kadının zor anları bir otobüs sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.