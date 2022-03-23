Gündem İzmirde taksi ücretine zam yapıldı
İZMİR

İzmir'de taksi ücretine zam yapıldı

İzmir'de 24 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere taksimetre açılış ücretleri 6 liraya; indi-bindi ücreti de 20 liraya yükseldi.

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İzmir haberleri: İzmirde taksi zammı ne kadar oldu? İzmirde taksi indi-bindi ücreti ne kadar? İzmirde toplu ulaşım ücretleri
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Akaryakıt fiyatlarına gelen peş peşe zamlar İzmir'deki ulaşıma da yansıdı.

Kentte toplu taşımada yaşanan fiyat değişikliğinin ardından taksi ücretlerinde de güncellemeye gidildi.

Açılış ücreti 6 lira oldu

İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) onaylanan yeni tarifeye göre, taksi açılış ücreti 4,5 TL’den 6 TL’ye çıkarıldı.

İndi-bindi 20 liraya çıktı

Kilometre başına ücret 5,5 TL’den 9 TL’ye, indi-bindi ücreti ise 13 TL’den 20 TL’ye yükseldi.

Yeni tarife 24 Mart Perşembe gününden itibaren yürürlüğe girecek.

Toplu ulaşımdaki güncel fiyatlar

İzmir’de 20 Mart'ta toplu ulaşım ücreti de yüzde 38 zamlandı.

4,7 liralık tam biniş ücreti 6,5 liraya çıkarıldı. 120 dakika içindeki ilk aktarma ücreti 1,2 lira, ikinci aktarma ücreti 90 kuruş olarak belirlendi.

Yeni tarifede öğrenci biniş ücreti de 1,64 liradan 2,2 liraya yükseltilirken, öğretmen ve 60 yaş biniş ücretiyse 4,06 liradan 5,6 liraya çıkarıldı.

Öğrenci, öğretmen ve 60 yaş kartlarının, ilk binişten sonraki 120 dakika içinde aktarma ücretlerinden muaf tutulması uygulaması da devam edecek.

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