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Gündem İzmirin Kolpaçino kumarhanesindeki baskında 160 kişiye ceza kesildi
İSTANBUL

İzmir’in 'Kolpaçino' kumarhanesindeki baskında 160 kişiye ceza kesildi

İzmir'in Bornova ilçesinde daha önce çok sayıda operasyon düzenlenip mühürlenen dernek binasında kumar oynarken suçüstü yakalanan 160 kişiye 291 bin 40 lira idari para cezası uygulandı. Kumar oynanan mekanın duvarında asılı bulunan panoda Şafak Sezer'in başrolünü oynadığı "Kolpaçino" filmine atıfta bulunarak "İçerisi şampiyonlar ligi. Pırlantacılar, galericiler... İzmir'in tüm elit insanları burada" yazılı olması dikkat çekti.

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Haber Merkezi AA
İzmir haberleri: Kolpaçino kumarhane baskını
Kumar oynanan mekanın duvarında asılı bulunan panodaki yazı dikkat çekti.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Egemenlik Mahallesi 6106 Sokak'taki Geri Kazanımcılar Sanayi Sitesi'nde bir dernek binası ve eklentilerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

  • Bunun üzerine ekipler, söz konusu adreslere baskın düzenledi. Operasyonda, 160 kişi tombala oynarken suçüstü yakalandı.

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kumar oynayan 160 kişiye toplam 291 bin 40 lira idari para cezası uygulanırken 10 kişiye ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Öte yandan operasyonda haklarında yakalama kararı olan 2 şüpheli de yakalandı.

  • Dört yılda 50 kez operasyon düzenlenip mühürlenen adrese gizli kapılarının yapıldığı ve kumar oynamak isteyenlerin takip edilmemesi için evlerinde veya belirlenen adreslerden özel olarak alındığı belirtildi.

"İÇERİSİ ŞAMPİYONLAR LİGİ"

Kumar oynanan mekanın duvarında asılı bulunan panoda Şafak Sezer'in başrolünü oynadığı "Kolpaçino" filmine atıfta bulunarak "İçerisi şampiyonlar ligi. Pırlantacılar, galericiler... İzmir'in tüm elit insanları burada" yazılı olması dikkat çekti.

Söz konusu panoda filmde Aydemir Akbaş'ın canlandırdığı "Sabri Abi" ile Ebubekir Öztürk'ün canlandırdığı "Ganyotçu" karakterlerinin fotoğrafları da yer aldı.

İzmir’in ’Kolpaçino’ kumarhanesine baskın: Jandarmayı gören masanın altına saklandı
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İzmir'in Bornova ilçesinde, jandarma tarafından çok sayıda kumarhaneye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplamda 160 kişiye 291 bin 40 lira idari para cezası kesildi.
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