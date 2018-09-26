İzmir için tehlikeli görüntü: Yüzde 13'e düştü

İzmir'de yağışların azlığı, artan kuraklık, Kurban Bayramı tatili nedeniyle Çeşme’ye yaklaşık 1,5 milyonun üzerinde turist gelmesi ve artan su kullanımı nedeniyle, su ihtiyacını karşılayan Çeşme Alaçatı’da bulunan Kutlu Aktaş Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 13.38’lere kadar düştü. Yağışların azlığı nedeniyle kuruyan barajda, su seviyesinin hayli çekilmesi, fotoğraf karelerine de yansıdı. Kurak görüntü, vatandaşlarda da endişe uyandırdı.

KURAKLIK BARAJLARA DA YANSIDI

Manisa Gördes Barajı da, yüzde 10.30 oranında doluluğa sahip. Yine İzmir’in içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Güzelhisar barajlarında da su seviyeleri, azaldı. Tahtalı Barajı’nın aktif doluluk oranı yüzde 32.10. Geçen yılın aynı ayında bu oran yüzde 46.7’ydi. İZSU’nun verilerine göre Balçova Barajı’nda da su oranı yüzde 24.70. Su ihtiyacını karşılayan Ürkmez Barajı’nda ise seviye, diğer barajlara göre korkutucu boyutlarda değil. Burada, su seviyesi yüzde 48.76 civarında. İZSU verilerine göre, su seviyesi en yüksek olan baraj ise Güzelhisar. Güzelhisar Barajı’nda su seviyesi yüzde 67.46.

SUSUZLUK SORUNUNA KUYU İLE ÇÖZÜM

Öte yandan Çeşme’de su sorunu yaşanmaması için önlem alan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU Genel Müdürlüğü, gerçekleştirdiği çalışmalarla ilçeye saniyede 100 litre ilave su sağladı. Böylelikle Çeşme’ye su sağlayan Vali Kutlu Aktaş Barajı ile Ildırı’daki kuyulara da takviye yapılmış oldu. Öncelikle Ildırı Mahallesi’nde bulunan ve boşa akan kaynak suyu temmuz ayında devreye alındı. Bölgede bulunan eski iletim hattı yenilendi, kaynağın içine pompa yerleştirilerek kaynak suyunun önce Ildırı Terfi İstasyonu Deposu’na ardından da Çeşme’de bulunan İstanbul Dağı Deposu’na iletilmesi sağlandı. Bu kaynaktan ilçeye saniyede 50 litre su verilmeye başlandı. Dalyan, Ovacık, Çeşme merkezde bulunan ancak elektrik hattı ve pompası bulunmadığı için kullanılamayan 6 kuyu yapılan revizyon çalışmalarının ardından sisteme aktarıldı. Bu kuyulardan da Çeşme merkeze saniyede 40 litre içme suyu iletildi. Ayrıca İZSU, Çeşme Musalla Mahallesi Hacımemiş mevkisinde kullanılamayan bir kuyuyu da devreye aldı. Bu kuyunun suyunu Belkent’teki aktarma istasyonu deposuna iletmek amacıyla da 1.5 kilometrelik iletim hattı döşendi. Hacımemiş mevkisindeki su kuyusundan da ilçeye saniyede 10 litre su sağlandı.