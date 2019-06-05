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İZMİR

İzmir Metrosu milyar sınırını aştı

İzmir’de raylı sistemle çağdaş toplu taşıma dönemini başlatan İzmir Metro, hizmete girdiği 22 Mayıs 2000 tarihinden bu yana 1 milyarın üzerinde yolcu taşıdı. 19. hizmet yılını geriden bırakan İzmir Metrosu, raylar üzerinde 35 milyon kilometre yol yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmir Metro, toplam 55 istasyon ve durakta hizmet veriyor.
İzmir Metro, toplam 55 istasyon ve durakta hizmet veriyor.

19 yıl önce hizmete giren İzmir Metrosu, sağladığı hız ve konforla kent içi ulaşım ağının vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldi. Bu süre içinde 1 milyar 37 milyon yolcu taşıyan İzmir Metro, kat ettiği mesafelerle de dikkat çekiyor. İlk günden bu yana 35 milyon kilometre yol yapan metro, dünyanın etrafını 873 kez dolaşmış oldu.

19 yıl önce, 10 istasyon ve 11,5 kilometre hat uzunluğuyla hizmete başlayan İzmir Metro, bugün işletimini yaptığı metro ve tramvay hatlarında toplam 41 kilometrede, 55 istasyon ve durakta hizmet veriyor.

BÜYÜMEYE DEVAM

2000 yılında 45 araç ile başlayan işletme, yeni metro ve tramvay araçlarının dahil edilmesiyle 220 araçlık dev bir filoya sahip oldu. İzmir Metro günde 350 binin üzerinde yolcu taşıyor. Aynı işletme bünyesindeki Karşıyaka Tramvayı’nın taşıdığı 41 bin ve Konak Tramvayı’nın taşıdığı 92 bin yolcuyla birlikte her gün 483 bin yolcunun ulaşımı sağlanıyor. Günümüzde İzmir Metro ve İzmir Tramvayı, kent içi toplu ulaşımın yüzde 23’ünü karşılıyor.

HİZMET KALİTESİ İSO BELGELİ

İzmir Metro, Türk Standartları Enstitüsünden aldığı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetim Sistemi belgeleriyle de hizmet kalitesini tescilledi. İzmir Tramvayı ise ‘Entegre Yönetim Sistemi’ne dahil edildi. Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği’nin (UITP) 2011 yılı Nisan ayında yapılan 59. Dünya Kongresi’nde, ‘Sürdürülebilir Gelişme Beyannamesi’ni imzalayan İzmir Metrosu toplu taşımacılıkta standartları yükseltmeye devam ediyor.

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