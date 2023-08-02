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İzmir Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin canlı yayında fenalaştı

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, beyin kanaması şüphesiyle kaldırıldığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

18:19 . 2/08/2023 Çarşamba
AA
Narlıdere Belediye Başkanı Engin canlı yayında beyin kanaması geçirdi.

Narlıdere Belediye Başkanı Engin canlı yayında beyin kanaması geçirdi.

Alınan bilgiye göre Engin, bugün bir internet gazetesini ziyaretinin ardından fenalaştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Engin, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldı.

İlk belirlemeye göre beyin kanaması geçirdiği belirtilen Engin'in entübe edildiği öğrenildi.

ALİ ENGİN'İN BİYOGRAFİSİ

1965 yılında Pertek’te doğdu. Ege Üniversitesi Edebiyat Tarih Bölümünü ve yine Ege Üniversitesi İşletme Programını tamamladı. İş yaşamını Engin İnşaat Gayrimenkul Geliştirme Yönetim Kurulu Başkanı olarak sürdürüyor.

İzmir Müteahhitler Derneği, İzmir Ticaret Odası, BİLSES Vakfı, Karşıyaka Spor Kulübü ve Atatürkçü Düşünce Derneği Karşıyaka Şubesi’nde aktif görevler aldı.

CHP çalışmalarına; Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi, İzmir İl Başkan Yardımcısı, 2012-2015 yılları arasında CHP İzmir İl Başkanlığı, 25,26 ve 27. Dönem CHP İzmir 2.Bölge Milletvekilliği Adaylığı gibi görevlerle katkıda bulundu.



#Ali Engin
#Narlıdere Belediye Başkanı
#Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
31 dakika önce
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