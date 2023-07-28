İzmir Belediyesi’nde geriye dönük maaşlarını alamayan çalışanlardan iş bırakma eylemi

"Toplu iş sözleşmesinde yazan bu yasal sürelerin arasında geçen zaman diliminde alacaklarımız Türkiye şartlarında erimedi aslında kayboldu. İşçi ay sonunu zor getiriyor. İzmir Büyükşehir Belediye işçileri gece gündüz demeden 7 gün 24 saat esasına göre doğumdan ölüme, soğuk, sıcak demeden büyük bir özveriyle belediyenin gülen yüzü ve hizmet edenleriyiz. İşte bu yüzden hizmeti üreten biz emekçilersek ödemeler noktasında ve öncelik alın teri döken bu gülen yüzlerin olmalıdır"