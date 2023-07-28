İzmir Belediyesi’nde geriye dönük maaşlarını alamayan çalışanlardan iş bırakma eylemi

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası üyeleri, alacaklarını tahsil edemiyor.
Kurban Bayramı öncesi ikramiyeler zamanında yatırılmadığı için yarım gün iş bırakan işçiler bu sefer de toplu sözleşmeden kaynaklanan geriye dönük alacaklarını alamadıkları için yarım gün iş bırakma kararı aldı. Genel-İş 1, 2, 3 ve 9 No'lu şube üyeleri Konak'taki Egemenlik Evi önünde bir araya geldi.
Genel-İş 3 No'lu Şube Başkanı Faruk Saral, İzelman ve İzenerji şirketlerinde çalışan 18 bin üyenin toplu iş sözleşmesinden doğan farklarını alamadıkları için yarım gün iş bırakma eylemi yaptıklarını söyledi.
Ödemeler tahsil edilmezse haftaya tam gün
İşçinin alacaklarından dolayı sıkıntı yaşadığını ifade eden Saral, şunları kaydetti:
Saral, alacakların tahsil edilememesi durumunda 1 Ağustos'ta tam gün iş bırakma eylemi yapacaklarını sözlerine ekledi.