Gündem İzmir sıcaktan kavruluyor
İZMİR

İzmir sıcaktan kavruluyor

İzmir’de termometreler 40 derecenin üzerine çıktı, sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini ağaç gölgelerine attı. Bazı çocuklar ise süs havuzunda yüzerek serinlemeye çalıştı.

Haber Merkezi İHA
İzmir sıcaktan kavruluyor
Mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle Konak Meydanı boş kaldı.

Türkiye’nin birçok şehrinde etkili olan sıcak havalar, İzmir’de de etkisini sürdürüyor. Mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, kentte hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Sıcaklardan bunalan vatandaşlar ise güneş altına çıkmamaya özen gösteriyor.
İHA
Sıcaklardan bunalan vatandaşlar ise güneş altına çıkmamaya özen gösteriyor.

Zaman zaman sıcaklıkların 40 dereceye çıktığı İzmir’de, hissedilen değerler de 45 dereceyi aşıyor. Sıcaklardan bunalan vatandaşlar ise güneş altına çıkmamaya özen gösterirken, kendilerini ağaç gölgelerine atıyor. Çocuklar ise Konak Meydanı’nda bulunan süs havuzuna girerek serinlemeye çalışıyor.

Meteorolojiden sıcak hava uyarısı: Normallerin sekiz derece üzerinde olacak!
GÜNDEM
Meteorolojiden sıcak hava uyarısı: Normallerin sekiz derece üzerinde olacak!

Kuşlar da sıcaklardan etkilendi.
İHA
Kuşlar da sıcaklardan etkilendi.

Öte yandan meydandaki kuşlar da zaman zaman havuzunun başında serinleyip su içiyor.

Çocuklar süs havuzlarına girerek hem serinledi hem eğlendi.
İHA
Çocuklar süs havuzlarına girerek hem serinledi hem eğlendi.

Süs havuzuna giren çocuklar, "Hava çok sıcak olduğu için burada havuza giriyoruz. Havuzda elektrik yok. Bu yüzden korkmuyoruz. Her gün buraya geliyoruz" dedi.

Sıcaklardan bunalan vatandaşlar ise güneş altına çıkmamaya özen gösteriyor.
İHA
Sıcaklardan bunalan vatandaşlar ise güneş altına çıkmamaya özen gösteriyor.

Yangın tedirginliği

Kendilerini ağaç gölgesine atan vatandaşlar da hava sıcaklıklarının artması nedeniyle İzmir’de de tıpkı Muğla ve Antalya’da olduğu gibi yangın çıkmasından endişelendiklerini belirtti. Erzurum ve Almanya’dan geldiğini söyleyen iki vatandaş ise İzmir’deki hava sıcaklığı karşısında şaşırdıklarını ifade etti.

İstanbul'da sıcaklık 39 dereceyi buldu
GÜNDEM
İstanbul'da sıcaklık 39 dereceyi buldu

İstanbul'da sıcak ve nem bunalttı: Dayanılacak gibi değil
FOTOĞRAF 3
Title
Kimi vatandaşlar mecbur olmadıkça sıcak havalarda dışarı çıkmazken kimisi de sokakta gezmekten kendini alıkoymuyor. Öte yandan İstanbul’da bugün hava sıcaklığının 32,7 derece olduğu, nem oranının ise yüzde 34 ile 82 arasında olduğu gözlendi.
Title
İstanbul son haftaların en sıcak günlerini yaşamaya devam ediyor. 40 derecelere yaklaşan sıcaklık sonrası sabah ve öğle saatlerinde İstanbul’un caddeleri de boş kaldı. Gün içerisinde sokağa çıkan vatandaşlar ise artan sıcaklıklardan şikayetçi. Uzmanlar ise başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını konusunda uyarıyor. Sıcak havalarda sokaklarda gezen vatandaşlar ise havanın oldukça sıcak olduğunu ve akşam saatleri haricinde dışarıda olmanın insanı zorladığını belirtti.
Title
Yasemin Özburçak, “Bu sene ciddi manada bir sıcak var. Yanı sıra oldukça fazla da nem var. Almanya’dan geliyoruz, orada hava soğuk. Burası bizi terletti” dedi. Caddede yürüyüşe çıkan Vedat Taşkın, “Aşırı bir sıcak ve nem var. Dayanılacak gibi değil. Üstelik yağmur da yok. Kuraklık da söz konusu. Allah yardımcımız olsun. Bu yaşıma kadar böyle bir kuraklık yaşamış değilim. Geceleri uyumak dahi insanı zorluyor. Susuzluk problemi ülke adına korkutucu bir son. İnşallah o tablo ile karşı karşıya kalmayız.
İstanbul'da sıcak ve nem bunalttı: Dayanılacak gibi değil
İstanbul'da son günlerde etkili olan yüksek sıcaklıklar nedeniyle, vatandaşlar sokakta bulundukları süreçte zorluk yaşadıklarını belirtiyor.


Abone Ol Google News
Bakan son durumu paylaştı

Bakan son durumu paylaştı

33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı.
Kayseride deprem

Kayseri'de deprem

​AFAD ve Vali'den açıklama geldi.
Alevler santrale yaklaştı

'Buradaki insanların hayatlarıyla oynamanıza kimse müsaade edemez'

​Birinci Ordu Komutanı Musa Arsever Kara Kuvvetleri Komutanı oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.