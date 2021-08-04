İzmir sıcaktan kavruluyor

Türkiye’nin birçok şehrinde etkili olan sıcak havalar, İzmir’de de etkisini sürdürüyor. Mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, kentte hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

İHA Sıcaklardan bunalan vatandaşlar ise güneş altına çıkmamaya özen gösteriyor.

Zaman zaman sıcaklıkların 40 dereceye çıktığı İzmir’de, hissedilen değerler de 45 dereceyi aşıyor. Sıcaklardan bunalan vatandaşlar ise güneş altına çıkmamaya özen gösterirken, kendilerini ağaç gölgelerine atıyor. Çocuklar ise Konak Meydanı’nda bulunan süs havuzuna girerek serinlemeye çalışıyor.

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İHA Kuşlar da sıcaklardan etkilendi.

Öte yandan meydandaki kuşlar da zaman zaman havuzunun başında serinleyip su içiyor.

İHA Çocuklar süs havuzlarına girerek hem serinledi hem eğlendi.

Süs havuzuna giren çocuklar, "Hava çok sıcak olduğu için burada havuza giriyoruz. Havuzda elektrik yok. Bu yüzden korkmuyoruz. Her gün buraya geliyoruz" dedi.

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İHA Sıcaklardan bunalan vatandaşlar ise güneş altına çıkmamaya özen gösteriyor.

Yangın tedirginliği

Kendilerini ağaç gölgesine atan vatandaşlar da hava sıcaklıklarının artması nedeniyle İzmir’de de tıpkı Muğla ve Antalya’da olduğu gibi yangın çıkmasından endişelendiklerini belirtti. Erzurum ve Almanya’dan geldiğini söyleyen iki vatandaş ise İzmir’deki hava sıcaklığı karşısında şaşırdıklarını ifade etti.

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