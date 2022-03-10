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İZMİR

İzmir'de hastanedeki silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 6'ya çıktı

İzmir'de silahla yaralanan kişinin tedavi gördüğü hastanede yeniden silahlı saldırıya uğramasına ilişkin 5 kişi daha gözaltına alındı.

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Haber Merkezi AA
İzmir son dakika haberleri: İzmirde hastanedeki silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 6ya çıktı
Hastaneye sevk edilen İbrahim Toprak'ın tedavisi sürüyor.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Servisi'nde 8 Mart'ta yaşanan silahlı saldırının ardından kentteki başka bir hastaneye sevk edilen İbrahim Toprak'ın (35) tedavisi sürüyor.

Hastane çevresinde suç aleti tabancayla yakalanan A.Ç'nin emniyetteki işlemleri devam ederken Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştıkları iddiasıyla 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylelikle olaya ilişkin gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

Olay

İzmir'de 7 Mart'ta uğradığı silahlı saldırının ardından İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Servisi'nde tedavi altına alınan İbrahim Toprak'a ertesi gün hastanedeki odasında yeniden silahlı saldırıda bulunulmuş, A.Ç. suç aleti tabancayla gözaltına alınmıştı.

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