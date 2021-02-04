Gündem İzmir sular altında Soyerin gündemi Boğaziçi Eylemcilere destek çıktı
İZMİR

İzmir sular altında Soyer'in gündemi Boğaziçi: Eylemcilere destek çıktı

Her yağmur yağışı sonrası sular altında kalan İzmir’de, halkın çözüm beklediği Belediye Başkanı Tunç Soyer, gündemine Boğaziçi eylemlerini aldı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Soyer, “Türkiye’nin neresinde olursa olsun haklı taleplerini barışçıl yollarla gösterenlere yönelik baskı ve şiddet asla kabul edilemez” diyerek eylemcilere destek çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tunç Soyer
Tunç Soyer

Her yağmur yağışı sonrası kaosun oluştuğu ve yıllardır CHP’li belediye başkanlarının çözüm üretmediği İzmir, geçtiğimiz günlerde bir kez daha yağışların ardından sular altında kalmıştı.

İzmirliler altyapı sorununa çözüm bekliyor

Altyapı yetersizliği nedeniyle meydana gelen su baskınlarına çözüm üretilmezken, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, tüm bunları bir kenara bırakıp provokatif olayların sergilendiği ve sokak gösterilerine dönüştürülmeye çalışılan Boğaziçi eylemlerine destek çıktı.

"Barışçıl eylemlere baskı kabul edilemez"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Soyer, “Boğaziçi Üniversitesi, akademik kadrosu ve öğrencileri ülkemizin göz bebeği, tüm akademik kurumlarımız gibi geleceğimizi aydınlatacak en önemli bilim yuvalarından biridir. Türkiye’nin neresinde olursa olsun haklı taleplerini barışçıl yollarla gösteren öğrencilere yönelik baskı ve şiddet asla kabul edilemez” diyerek eylemcilere destek çıktı.

İzmir felaketi yaşıyor: 'Sakın evden çıkmayın' uyarısı
GÜNDEM
İzmir felaketi yaşıyor: 'Sakın evden çıkmayın' uyarısı

İzmirli vatandaş sele teslim olan apartmanına kanoyla ulaştı
OYNAT 00:24
İzmirli vatandaş sele teslim olan apartmanına kanoyla ulaştı
İzmir'de etkili olan yağış sonrası çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı. Bir vatandaşın evine ulaşmak için kanoyla kürek çektiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kadıköy'de polis aracına tekmelerle saldıran vandallar kamerada
OYNAT 02:00
Kadıköy'de polis aracına tekmelerle saldıran vandallar kamerada
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları bahane eden bir grup, İstanbul Kadıköy'de polis ekiplerinin önünü kesti. Polis aracına tekmelerle saldıran grup, kameralarca saniye saniye kaydedildi.


Abone Ol Google News
Dikey kaydırma geliyor

Dikey kaydırma geliyor

​Instagram hikâyeler için yeni özellik testlerine başladı.
Çürümeye terk edilmişti şimdi alıcısı çok

Çürümeye terk edilmişti şimdi alıcısı çok

​10 bin TL'ye hurdadan aldığı aracı 250 bin liralık yaptı.
Kritik görüşme sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesi 1 saat sürdü.

Erdoğan'dan YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'nda önemli mesajlar.

Sahte uygulamalara dikkat

Sahte uygulamalara dikkat

​Google Play'deki sahte Clubhouse uygulaması verileri çalıyor.

Çiçekçiler muaf

Çiçekçiler muaf

​İçişleri Bakanlığından '14 Şubat' genelgesi.
Cenazeler karıştı

Cenazeler karıştı

Ölen kişiyi görenler karantinaya alındı.

Az yağışta bile hayat duruyor

Az yağışta bile hayat duruyor

AK Parti'den ​İzmir Belediyesi'ne 'altyapı' eleştirisi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.