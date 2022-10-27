Gündem İzmirde 110 kaçak göçmen yakalandı
İZMİR

İzmir'de 110 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 103 göçmen yakalandı, denizde mahsur kalan 7 göçmen ise kurtarıldı.

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Haber Merkezi DHA
İzmirde 110 kaçak göçmen yakalandı
Kıyıya çıkartılan 110 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 25 Ekim'de Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında 3 ayrı lastik bot içerisinde göçmenler olduğunu tespit etti.

Harekete geçen ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 70 göçmeni yakaladı.

Ekipler, aynı gün içerisinde Seferihisar ile Menderes açıklarında da göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Bölgeye giden ekipler, 33 göçmeni yakaladı. Ekipler ayrıca Menderes açıklarında bir lastik botun sürüklendiğini ve içerisinde göçmenler olduğunu belirledi. Motor arızası nedeniyle sürüklenip, mahsur kalan 7 göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkartılan 110 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

AVM'de dehşet anları: Pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açıp kaçtılar
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Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Nilüfer Hatun Caddesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi.
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Eğlence mekanlarının bulunduğu bölümde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
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Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavga sırasında eğlence mekanında bulunan müşteriler masa ve sandalyeleri siper alarak korunmaya çalıştı.
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Alışveriş merkezinde korku dolu anlar yaşanırken, taraflar bölgeden kaçarak uzaklaştı.
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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.
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Can kaybının yaşanmadığı çatışma anları, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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AVM'de dehşet anları: Pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açıp kaçtılar
Bursa'da alışveriş merkezinde eğlence mekanlarının bulunduğu bölümde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavga, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Takla atıp yanan kamyondaki sürücüyü ölümden polis kurtardı
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Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi, Kıran Mahallesi Çevre Yolu üzerinde, saat 22.45 sıralarında meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 55 AIB 581 plakalı transit kamyonet direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu orta refüjdeki bariyere çarpıp takla atarak yan yatıp yolda bir süre sürüklendi.
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Kaza sonrası kamyonet alev alarak yanmaya başladı.
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O sırada görev dönüşü evine giden bir polis memuru yanan aracın içindeki sürücüyü çıkartarak ölümden kurtardı.
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Kamyonet alev alev yanarken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü. Polis, sürücünün kimliğini tespit etme çalışması başlattı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Takla atıp yanan kamyondaki sürücüyü ölümden polis kurtardı
Samsun'da bariyere çarptıktan sonra takla atıp yan dönerek sürüklenen kamyonet alev alev yanarken içindeki sürücü yoldan geçen bir polis tarafından ölümden kurtarıldı.

Beyoğlu’nda korku dolu anlar: Bir binada başlayan yangın beş binaya sıçradı
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Yangın, saat 03.30 sıralarında Firuzağa Mahallesi, Hüseyin Ağa Bahçe Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binada çıktı.
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Kısa sürede büyüyen yangın çıkmaz sokakta bulunan metruk bir binaya ardından 4 binaya daha sıçradı.
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Yangının çıktığı bölgede bulunan binalar vatandaşlar tarafından boşaltılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Çıkmaz sokakta başlayan yangına itfaiye ekipleri farklı sokaklardan müdahale etti.
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Çıkan yangını bir kişinin balkondan seyretmesi dikkat çekti.
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İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
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Yangında iki katlı bir binanın çatısı çökerken, 3 metruk bina tamamen küle döndü.
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Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak çalışmaların ardından belirlenecek.
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Beyoğlu’nda korku dolu anlar: Bir binada başlayan yangın beş binaya sıçradı
İstanbul Beyoğlu'nda 3 katlı metruk binada başlayan yangın 5 binaya daha sıçradı. Yangında iki katlı bir binanın çatısı çökerken, 3 metruk bina tamamen küle döndü.


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