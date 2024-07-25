İzmir'de 2 kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni gelişme: Yeni gözaltılar var

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de etkili olan sağanak sırasında yolun karşısına geçmeye çalışırken akıma kapılan iki kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 27 şüpheli, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Söz konusu soruşturmada yeni bir gelişme de yaşandı. Belge ve beyan delilleri değerlendirilerek beş kişi hakkında daha gözaltı kararı verilirken, gözaltı kararı bulunan iki şüphelinin de yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.