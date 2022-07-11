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İZMİR

İzmir'de 447 kaçak göçmen yakalandı: Altı organizatör tutuklandı

İzmir'de jandarma ekiplerinin 28 Haziran-7 Temmuz arasında düzenlediği operasyonlarda yasa dışı geçiş hazırlığındaki 447 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen 13 şüpheliden 6'sı ise tutuklandı.

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Haber Merkezi AA
İzmirde 447 kaçak göçmen yakalandı: Altı organizatör tutuklandı
Yasa dışı geçiş hazırlığı yapan göçmenler yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Haziran-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında Menderes, Çeşme, Seferihisar, Foça ve Karaburun'da 13 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirdi.

447 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 5 taksi, 2 bot, 2 bot motoru, 10 can yeleği, 30 litre benzin ile kamyonet ve otomobile el konuldu.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

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