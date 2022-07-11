İzmir'de 447 kaçak göçmen yakalandı: Altı organizatör tutuklandı İzmir'de jandarma ekiplerinin 28 Haziran-7 Temmuz arasında düzenlediği operasyonlarda yasa dışı geçiş hazırlığındaki 447 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen 13 şüpheliden 6'sı ise tutuklandı.

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