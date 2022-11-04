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İZMİR

İzmir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Buca ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
İzmirde 4.9 büyüklüğünde deprem
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AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Buca ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesinden alınan verilere göre, saat 03.29'da merkez üssü İzmir'in Buca ilçesinde, Richter ölçeğine göre yerin 14.47 kilometre derinliğinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bakan Soylu açıklama yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Buca’da meydana gelen deprem sonrası şu ana kadar bir can kaybının olmadığını bildirdi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İzmir Buca’da, saat 3.29’da gerçekleşen 4.9 büyüklüğünde depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. 2 vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir camii minaresinde de hasar meydana gelmiştir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir... Hemşehrilerimize geçmiş olsun” ifadelerine yer verdi.

İzmir’deki depremde bir caminin minaresi yıkıldı
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İzmir’in Buca ilçesinde, saat 03.29’da AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Korkutan deprem Manisa, Aydın, Kuşadası ve Turgutlu gibi çevre il ve ilçelerden hissedildi.
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AFAD depremin derinliğini 14.47 km olarak duyurdu.
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Depremde, Konak ilçesi Kubilay Mahallesi’nde bir caminin minaresi yıkıldı.
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Büyük bir gürültüyle yıkılan minare, depremi yaşayan vatandaşların panik yaşamasına sebep oldu.
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Depremle ilgili açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Kıymetli İzmirliler. Öncelikle geçmiş olsun. 4,9 büyüklüğünde olduğu ifade edilen Buca merkezli depremde ilimizde Konak’ta bir cami minaresi dışında hasar ve yüksekten atlama şeklinde yaralanmalar dışında herhangi bir sıkıntı olmamıştır. Tekrar geçmiş olsun mesajını paylaştı.
İzmir’deki depremde bir caminin minaresi yıkıldı
Merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 4.9 büyüklüğündeki depremde Konak ilçesinde bir caminin minaresi yıkıldı.

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