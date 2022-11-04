​İzmir'de 4.9 büyüklüğünde deprem.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Buca ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesinden alınan verilere göre, saat 03.29'da merkez üssü İzmir'in Buca ilçesinde, Richter ölçeğine göre yerin 14.47 kilometre derinliğinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bakan Soylu açıklama yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Buca’da meydana gelen deprem sonrası şu ana kadar bir can kaybının olmadığını bildirdi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İzmir Buca’da, saat 3.29’da gerçekleşen 4.9 büyüklüğünde depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. 2 vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir camii minaresinde de hasar meydana gelmiştir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir... Hemşehrilerimize geçmiş olsun” ifadelerine yer verdi.

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