Gündem İzmirde 65 yıllık taşlar kaldırılıp asfalt döşendi Vatandaş tepkili
İZMİR

İzmir'de 65 yıllık taşlar kaldırılıp asfalt döşendi: Vatandaş tepkili

İzmir'de 65 yıllık taşlar kaldırılıp asfalt döşendi: Vatandaş tepkili

İzmir'de Varyant Yolu'nun 400 metrelik bölümüne Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt döküldü. 65 yıllık taşların kaldırılmasına tepki gösteren İzmir'i Sevenler Platformu Başkanı Sancar Maruflu, "Varyant Yolu'nda yapılan asfalt çalışması beni üzdü. O yolun eski haline getirilmesini istiyorum. Zararın neresinden dönülürse kardır. Belediye kendi imkanlarıyla o yolu eski haline getirmeli" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
İzmir Varyant Yolu
İzmir Varyant Yolu

İzmir'i Sevenler Platformu Başkanı Sancar Maruflu, Büyükşehir Belediyesinin Varyant Yolu'nun 400 metrelik bölümündeki yaklaşık 65 yıllık taşların kaldırılarak asfalt dökülmesine tepki gösterdi. Maruflu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Varyant Yolu'nu 1955 yılında dönemin belediye başkanı Rauf Onursal'ın yaptırdığını anımsattı.

O dönem yolun bir bölümünün araçların kaymaması için Arnavut kaldırımı şeklinde yapılmasına karar verildiğini ifade eden Maruflu, "Bölge 2. derece doğal sit alanı içerisinde olduğu için kuruldan karar alınarak oradaki taşlar söküldü ve yola asfalt döküldü. Görünüşte güzel görünse de bu hem kent tarihi hem de yol güvenliği açısında yanlış bir çalışma olarak değerlendiriyorum. Kurul da böyle bir karar verdiyse yanlış yapmıştır." dedi.

Maruflu, Varyant'ın, Tarihi Saat Kulesi'nin, Fuar Kültürpark'ın ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Mustafa Kemal Atatürk Anıtı'nın kent için bir değer olduğunu, bu konularda Büyükşehir Belediyesi'nin bir çalışma yaparken mutlaka vatandaşlara sorması gerektiğini vurguladı.

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Tunç Soyer'e çağrıda bulundu: Zararın neresinden dönülürse kardır

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e çağrıda bulunan Maruflu, "Varyant Yolu'nda yapılan asfalt çalışması beni üzdü. O yolun eski haline getirilmesini istiyoruz. Zararın neresinden dönülürse kardır. Belediye kendi imkanlarıyla o yolu eski haline getirmeli. Soyer'in de bu konuda duyarlı davranacağına inanıyorum." diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise bölgedeki düzenlemenin İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan alınan izin doğrultusunda yapıldığını, çalışmalardan önce sökülen Arnavut kaldırımı taşların ise başka bir projede kullanılacağını kaydetti.

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