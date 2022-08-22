Gündem İzmirde 9 Eylül afişleri tepki topladı AK Partiden sert tepki Tarihi bir gaflettir
İZMİR

İzmir'de 9 Eylül afişleri tepki topladı: AK Parti'den sert tepki 'Tarihi bir gaflettir'

İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül'ün 100'üncü yıl dönümü nedeniyle büyükşehir belediyesi tarafından hazırlanarak çeşitli yerlere asılan afişler, tartışmaya neden oldu. Afişte yer alan 'Barışın ikinci yüzyılı' ifadesi tepki topladı. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer; 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunu 'Barışın ikinci yüzyılı' sloganıyla kutlayarak tarihi bir gaflete imza atmıştır. Tüm vatanseverlerin tepki gösterdiği ve gelecek nesillerin de kınayacağı bu yaklaşım; Türkiye Cumhuriyeti var oldukça sorgulanacaktır" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
İzmirde 9 Eylül afişleri tepki topladı: AK Partiden sert tepki Tarihi bir gaflettir
İzmir'de 9 Eylül afişleri tartışma oluşturdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin düşman işgalinden kurtuluş tarihi 9 Eylül'ün 100'üncü yıl dönümü nedeniyle afişler hazırlandı. 'Cumhuriyetin ikinci yüzyılı, demokrasinin ikinci yüzyılı, barışın ikinci yüzyılı' gibi farklı sloganların yer aldığı afişler kentin çeşitli bölgelerine asıldı. O afişlerden bazılarında yer alan 'barışın yüzyılı' ifadesi tartışma oluşturdu.

DHA

AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI SÜREKLİ TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer; 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunu 'Barışın ikinci yüzyılı' sloganıyla kutlayarak tarihi bir gaflete imza atmıştır. Tüm vatanseverlerin tepki gösterdiği ve gelecek nesillerin de kınayacağı bu yaklaşım; Türkiye Cumhuriyeti var oldukça sorgulanacaktır.

DHA
  • Çünkü, 9 Eylül 1922; Türk Milletinin hürriyet mücadelesini zaferle taçlandırdığı; İzmir'den başlayan esaret zincirinin yine İzmir'de kırıldığı tarihtir. Soyer; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurtuluş mücadelesi veren şehit ve gazilerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Soyer'in yaklaşımını şiddetle kınıyoruz. Sanmasın ki; ülkemizin ve İzmir'in vatanperver, bayrağına bağlı insanları bunu içine sindirecektir. Kendisinden derhal bu kutlama afişlerini kaldırarak Kurtuluş Savaşı'nın ruhuna ve 9 Eylül'e yakışır bir kutlama paylaşmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA

SOYER'DEN PAYLAŞIM

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda afişlerin görsellerine yer vererek, "9 Eylül, sadece İzmir'in değil Türkiye'nin kurtuluşudur. Demokrasinin, özgürlüğün, bağımsızlığın, barışın zaferidir. Cumhuriyetimizin ve bağımsızlığımızın ikinci yüzyılı, aynı zamanda demokrasi ve barışın ikinci yüzyılıdır" dedi.

DHA

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