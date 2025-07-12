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İzmir'de 95 adrese operasyon: 133 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de 95 adrese operasyon: 133 şüpheli gözaltına alındı

07:4012/07/2025, السبت
DHA
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İzmir
İzmir

İzmir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olan şüphelilere yönelik, 95 adrese düzenlenen operasyonda 133 kişi yakalandı.

İzmir
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olan şüphelilere yönelik operasyon başlattı.

Cumhuriyet Savcısının talimatı ile kentte, dün saat 05.00 sıralarında 95 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.



190 polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda; hırsızlık, öldürme, yaralama, yağma, uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma, dolandırıcılık, cinsel suçlar, vergi usul kanununa muhalefet gibi çeşitli suçlardan aranması bulunan 133 şüpheli gözaltına alındı. 24 saat süren operasyonda gözaltına alınan 133 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.


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