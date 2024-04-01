İzmir'de AK Parti'nin elindeki dört belediye CHP'ye geçti

34 siyasi partinin katıldığı yerel seçimlerde, 61 milyondan fazla seçmen oy kullanırken sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Oy sayma işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte ortaya sürpriz bir tablo çıkarken AK Parti'nin en yüksek oy aldığı il ve ilçeler de belli oldu.