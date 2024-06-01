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İzmir'de 'başkomiser' yalanı ile yaşlı vatandaşı dolandırıp evini sattırdılar

İzmir'de yaşayan Sadullah Serter adlı vatandaş kendisini 'başkomiser' olarak tanıtan kişinin, kötü niyetliler tarafından kimlik bilgilerinin ele geçirdiğini ve evini satmaya çalıştıklarını söyleyerek, 1 milyon 800 bin TL'ye satış yaptı.

10:06 - 1/06/2024 Cumartesi
DHA
Sadullah Serter
Sadullah Serter

Kemalpaşa ilçesi Atatürk Mahallesi'nde eşi Nazife Serter ile yaşayan Sadullah Serter'in, 8 Mayıs'ta çalan telefonuyla hayatı mahvoldu...


Serter'i arayan kişi kendini başkomiser olarak tanıttı ve kötü niyetli kişilerin kimlik bilgilerini ele geçirdiğini ayrıca evini satmaya çalıştıklarını belirlediklerini söyledi.


Kişi, söz konusu kişilerin evi satmadan önce kendisinin satmasını tavsiye etti.



Bunun üzerine Sadullah Serter, 3 milyon TL değerindeki evi, ederinin çok altında emlakçılar aracılığıyla satışa çıkardı.


13 Mayıs'ta ilana çıkan ev, 2 gün sonra 1 milyon 800 bin TL'ye satıldı.


Parola: Vatan


Ardından kendini başkomiser olarak tanıtan kişi, bu kez Sadullah Serter'i evin satışından elde ettiği paranın sahte olduğuna inandırdı. Paraları kontrol edeceklerini söyleyen kişi, Sadullah Serter'in İzmir'den sözde soruşturmanın yürütüldüğü yaklaşık 1300 kilometre uzaklıktaki Şanlıurfa'ya gitmesini sağladı.


Burada araçtan inen Sadullah Serter, yanına gelen ve sivil polis olarak kendilerini tanıtan 2 kişinin, 'Vatan' parolasını söylemeleri üzerine içerisinde 1 milyon 800 bin TL bulunan çantayı onlara verdi. 2 kişi, Serter'e İzmir'e dönmesini ve kendisine haber vereceklerini söyledi. Ayrıca geride kanıt kalmaması için Serter'in telefonunu da kırdı.


İzmir'e dönerken dolandırıldığını anlayan Serter, polise şikayetçi oldu. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.



"Kanmamak elde değil"


Sadullah Serter, "Şu anda yakalanan yok. Para da bulunamadı. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Vatanını milletini seven biriyim. Vatanın milletini seven birisi varsa bana yardımcı olsun, evimi geri alayım. 76 yaşına geldim, daha ne kadar yaşayacağım? Benimle konuşan kişinin o kadar güzel bir Türkçesi vardı ki kanmamak elde değil. Benim başıma geldi başkasının başına gelmesin" diye konuştu.





#İzmir
#dolandırıcılık
#başkomiser
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