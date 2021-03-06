Gündem İzmirde başörtülü öğrenciyi okula almayan öğretmene soruşturma
İZMİR

İzmir'de başörtülü öğrenciyi okula almayan öğretmene soruşturma

İzmir’in Bayraklı ilçesindeki bir okulda Müdür Yardımcısı olan Nilay P, 4. sınıf öğrencisi H.N.H. isimli kız çocuğunu, “diğer öğrencilere kötü örnek olacağı” gerekçesiyle başörtüsüyle okula almadı. Tepki toplayan olayın ardından yetkililer harekete geçti. Milli Eğitim Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, okul yöneticisi ve öğretmen açığa alındı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Cemil Atlas İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi H.N.H., pandemi sebebiyle okullara ara verildiği dönemde kendi rızasıyla başörtüsü takmaya başladı. Başı açık olan annesi, kızının bu kararına itiraz etmeyip saygı duyarak destek verdi. Ancak pandemi sonrası yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle 4 Mart günü gittiği okulunda, başka bir sınıf öğretmeni olan ancak müzik dersine giren Ercan T. İsimli öğretmen, 4. sınıf öğrencisi H.N.H’den başını açmasını istedi.

  • Öğrencinin başını açmayacağını söylemesi üzerine öğretmen Ercan T., öğrencisi H.N.H'ye başını örtmesinin yanlış olduğunu belirterek açması için zorladı. Öğrencinin başını açmamak için direnmesine rağmen zorla başı açtırıldı.

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"Okulda kötü örnek oluyor"

Bir sonraki gün olan 5 mart Cuma günü sabah okuluna giden kız öğrenci H.N.H., bu kez de Okul Müdür Yardımcısı Nilay P.’nin baskılarına maruz kaldı. Müdür yardımcısı Nilay P., öğrenciye başını açmasını, diğer öğrencilere kötü örnek olacağını söyledi. Öğrencinin bu isteği kabul etmemesi üzerine okula almayarak okul girişindeki güven kulübesine oturtan müdür yardımcısı Nilay P., öğrencinin annesi S.P.’yi arayarak, “Senin çocuğun başını açmıyor, başı kapalı okula alamam. Okulda kötü örnek oluyor" ifadelerini kullandı.. Bunun üzerine öğrenciyi, dedesi yarım saat kırk dakika kadar bekletildiği güvenlik kulübesinden alarak evine götürdü.

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  • Anne S.P, okullar açılmadan önce kendisinin sınıf öğretmeni ile görüştüğünü ve çocuğunun kapandığını, kendisinin annesi oalrak bu durumu normal karşıladığını onların da anlayışlı olmasını istediğini ve üzerine fazla gitmemelerini söylediğini, sınıf öğretmeninin de, yönetimle konuyu görüşeceğini belirttiğini aktardı.

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Bakanlık harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İzmir Bayraklı’daki bir ilkokulumuzda, bir velimizin açıklamalarıyla kamuoyu gündemine yansıyan iddialar üzerine Bakanlığımız tarafından söz konusu duruma ilişkin inceleme/soruşturma başlatılmış olup iddiaya konu olan okul yöneticisi ve öğretmen açığa alınmıştır.

  • Öğrencimizin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılması durumuna sebebiyet veren ve pedagojik açıdan asla kabul edilemeyecek yaklaşımlar içeren iddialara yönelik başlatılan inceleme/soruşturma süreçleri hassasiyetle sürdürülmektedir" denildi.

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