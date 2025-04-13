İzmir'de bıçaklı kavgada kan aktı

Umurbey Mahallesi'nde A.Y (18) ile Hamit Ş. (37) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Y, yanındaki bıçakla Hamit Ş'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.