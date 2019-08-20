Gündem İzmirde Bylock kullanan 18 şüpheli yakalandı
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İzmir’de Bylock kullandığı tespit edilen 18 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de Bylock kullanan 18 şüpheli yakalandı

İzmir’de FETÖ'ye yönelik operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen 18 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi IHA
Bylock
Bylock

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün şifreli haberleşme programı Bylock’u kullandığı tespit edilen ve bazı soruşturmalardaki ifadelerde isimleri geçen 18 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gece saatlerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, halen görevde olan komiser yardımcısı, meslekten ihraç edilen teğmen, komiser yardımcısı ve polis memurlarının da aralarında bulunduğu 18 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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