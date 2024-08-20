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İzmir'de çıkan yangınlara ilişkin 6 kişi tutuklandı

İzmir'de çıkan yangınlarla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerden 1'nin Karşıyaka'da mangal ateşi yaktığı belirlendi. 3 şüphelinin de Tire'deki evlerinin bahçesinde semaver yakıp, tadilat sırasında yangına neden olduğu anlaşıldı.

17:42 - 20/08/2024 Salı
Güncelleme: 17:42 - 20/08/2024 Salı
DHA
Yangın, yaklaşık 1600 hektarlık alanda etkili oldu.
Yangın, yaklaşık 1600 hektarlık alanda etkili oldu.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda 15 Ağustos'ta saat 21.00 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.


Yangında yerleşim yerleri de etkilendi. 17 ev yandı, 105 ev boşaltıldı, 44 iş yeri de tahliye edildi. 3 mahallenin boşaltılmasına neden olan yangın, yaklaşık 1600 hektarlık alanda etkili oldu.

Karşıyaka'da başlayan ve Bayraklı ile Çiğli ilçesine yayılan orman yangını nedeniyle kentin birçok noktası duman altında kaldı. Büyük çaplı Karşıyaka yangınının yanı sıra kentin birçok noktasında da alevler yükseldi.


Kentin farklı noktalarında çıkan yangınlar ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Tire ilçesinde 3, Ödemiş ilçesinde 2, Bayındır ilçesinde 4 kişi, Karşıyaka ilçesinde 1 kişi, gözaltına alındı.

Karşıyaka'da mangal ateşi yakmış

Gözaltına alınan toplam 10 şüpheli, polis ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerden 1'nin Karşıyaka'da mangal ateşi yaktığı belirlendi. 3 şüphelinin de Tire'deki evlerinin bahçesinde semaver yakıp, tadilat sırasında yangına neden olduğu anlaşıldı.

Ödemiş'te sigara izmariti atarak yangına neden olduğu iddia edilen 14 yaşındaki 2 kişi ile 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bayındır'da gözaltına alınan 1 şüpheli de savcılık ifadesi sonrası salıverildi.

Yangında zarar gören alanlar görüntülendi: Ege'nin yeşil manzarası yerini gri renge bıraktı

İzmir, Aydın, Manisa, Uşak'ta 13 Ağustos'tan itibaren etkili olan ve ekiplerin cansiperane çabasıyla söndürülen orman yangınları sonrası yeşil alanlar gri ve siyah renge dönüştü. Kontrol altına alınan yangınlarda ormanların yanı sıra kiminin yıllarca emek verdiği zeytin ve incir ağaçları, kiminin evi ya da mahsulü zarar gördü, kiminin ise hayvanları telef oldu. Özellikle İzmir'de Karşıyaka Yamanlar yangınında neredeyse tüm şehir duman altında kaldı. Yeşil alanların yanı sıra 16 ev yandı. Hızla büyüyen alevler Bayraklı ile Çiğli ilçesindeki ormanlık alanlara da yayıldı. Cansiperane verilen mücadeleden 3 gün sonra yangın kontrol altına alındı.


#İzmir
#orman yangını
#emniyet
41 dakika önce
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