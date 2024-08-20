İzmir'de çıkan yangınlara ilişkin 6 kişi tutuklandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda 15 Ağustos'ta saat 21.00 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
Yangında yerleşim yerleri de etkilendi. 17 ev yandı, 105 ev boşaltıldı, 44 iş yeri de tahliye edildi. 3 mahallenin boşaltılmasına neden olan yangın, yaklaşık 1600 hektarlık alanda etkili oldu.
Karşıyaka'da başlayan ve Bayraklı ile Çiğli ilçesine yayılan orman yangını nedeniyle kentin birçok noktası duman altında kaldı. Büyük çaplı Karşıyaka yangınının yanı sıra kentin birçok noktasında da alevler yükseldi.
Kentin farklı noktalarında çıkan yangınlar ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Tire ilçesinde 3, Ödemiş ilçesinde 2, Bayındır ilçesinde 4 kişi, Karşıyaka ilçesinde 1 kişi, gözaltına alındı.