İzmir'de çıkan yangınlara ilişkin 6 kişi tutuklandı

İzmir, Aydın, Manisa, Uşak'ta 13 Ağustos'tan itibaren etkili olan ve ekiplerin cansiperane çabasıyla söndürülen orman yangınları sonrası yeşil alanlar gri ve siyah renge dönüştü. Kontrol altına alınan yangınlarda ormanların yanı sıra kiminin yıllarca emek verdiği zeytin ve incir ağaçları, kiminin evi ya da mahsulü zarar gördü, kiminin ise hayvanları telef oldu. Özellikle İzmir'de Karşıyaka Yamanlar yangınında neredeyse tüm şehir duman altında kaldı. Yeşil alanların yanı sıra 16 ev yandı. Hızla büyüyen alevler Bayraklı ile Çiğli ilçesindeki ormanlık alanlara da yayıldı. Cansiperane verilen mücadeleden 3 gün sonra yangın kontrol altına alındı.