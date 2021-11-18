İzmir’de de çalışacak işçi bulamıyorlar

İstanbul ve Ankara’daki Organize Sanayi Bölgelerinde olduğu gibi İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışacak işçi bulamama sorunu var. Sanayi bölgesinde hemen hemen tüm işlerinin duvarında eleman ilanı bulunuyor.

Esnafların çoğunluğu asgari ücretten yüksek maaş vermelerine rağmen işçi bulamamaktan yakınıyor. Sanayide tek bir ses yükseliyor, “Çalışacak eleman arıyoruz, işçi bulamıyoruz.” İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Hilmi Uğurtaş konuya ilişkin Yeni Şafak’a bilgi verdi.

SANAYİCİLERİMİZ İŞÇİ BULMAKTA ZORLANIYOR

Hilmi Uğurtaş, “Bir taraftan işsizlik var derken, bir diğer taraftan da işçi bulma problemi yaşıyoruz. Evet bu problem doğru ve aslında bu sorun sosyolojik olarak derinlemesine araştırılmalı. Ben de dahil olmak üzere tüm sanayicilerimiz işçi bulmakta zorlanıyoruz.

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Şu an İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgemiz’de 50 bine yakın personel istihdam ediliyor ve en az yüzde 10 civarında bir iş gücü ihtiyacı var. Bu ihtiyaca son dönemde artan ihracat ve devam eden üretim talebi neden oldu ancak bunun bir başka sebebi de çalışmayan insanlarımızın aile dayanışması içerisinde maddi olarak destek almaları ve çeşitli sosyal yardımlardan yararlanmaları. Bu durumlar vatandaşları çalışmadan yaşamaya teşvik ediyor ama geleceklerini düşünmüyorlar.” dedi.

1,5 YILDIR ELEMAN ARIYORUM

OSB’de mobilya ihracatçısı olarak faaliyet gösteren firma sahibi Ömer Pınar, 1,5 yıldır çalıştıracak personel bulamadığını söyledi. Ömer Pınar, “O kapıda asılı duran iş ilanı neredeyse 1,5 yıldır duruyor. Bugüne kadar toplasan 100 kişi geldi bunların 60-70’i daha önce hiç çalışmamış insanlar. Her türlü sosyal hakkı da veriyoruz ama anlam veremediğim bir şekilde çalışmak istemiyorlar. Ben burayı 1,5 yıl önce kurdum 250 personel kapasitem var şu an 100 personele ihtiyacım var ama bulamıyoruz, artık biz eleman peşinde koşuyoruz” dedi.

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Senem Çetinboya

İlk kez böyle oldu

Plastik ve kompozit ihracatı yapan bir başka firmanın İnsan Kaynakları Uzmanı olan Senem Çetinboya’da aynı dertten yakındı. Senem Çetinboya, “8 yıldır insan kaynakları alanında çalışıyorum. İlk kez böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Yüzde 90 oranında ihracat yapan bir firmayız, özellikle Avrupa ülkelerinden her geçen gün talep artıyor ancak biz çalıştıracak eleman bulamıyoruz. Asgari ücret de yok ancak şaşılacak bir şekilde kimse çalışmak istemiyor. Bu sorun her geçen gün biraz daha büyüyor ve buradaki neredeyse her iş yeri aynı sorundan şikayetçi” dedi.