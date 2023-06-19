İzmir’de dehşet evi: Dondurucudan 4 ceset çıktı

Vücut bütünlüklerinin bozulduğu tespit edilen cesetlerle ilgili olay yeri inceleme şubesi ekipleri çalışma yürüttü. Evin çevresinde de geniş güvenlik önlemi alındı.Cesetlerin Türkmenistan uyruklu G.H, L.G. ve L.G. adlı aynı aileden 3 kadın ile soyadı belirlenemeyen R. isimli bir erkeğe ait olduğu belirlendi. İzmir Valiliği, cinayetleri işlediği değerlendirilen Türkmenistan uyruklu şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.