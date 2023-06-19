İzmir’de dehşet evi: Dondurucudan 4 ceset çıktı

İhbarı üzerine İzmir’deki adrese giden polis ekipleri, derin dondurucuda 4 ceset buldu.
Türkiye dün korku filmlerini aratmayacak bir cinayete uyandı. İzmir Bayraklı’daki bir evde, derin dondurucu içinde Türkmenistan uyruklu 4 kişinin cesedi bulundu. Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak’taki evde yaşayan yabancı uyruklu kişilerden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Adrese giden polis ekipleri, evdeki derin dondurucuda 4 cesetle karşılaştı.
ÜÇÜ KADIN BİRİ ERKEK
Vücut bütünlüklerinin bozulduğu tespit edilen cesetlerle ilgili olay yeri inceleme şubesi ekipleri çalışma yürüttü. Evin çevresinde de geniş güvenlik önlemi alındı.Cesetlerin Türkmenistan uyruklu G.H, L.G. ve L.G. adlı aynı aileden 3 kadın ile soyadı belirlenemeyen R. isimli bir erkeğe ait olduğu belirlendi. İzmir Valiliği, cinayetleri işlediği değerlendirilen Türkmenistan uyruklu şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.