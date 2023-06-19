|
Gündem

İzmir’de dehşet evi: Dondurucudan 4 ceset çıktı

İzmir Bayraklı’da yakınlarının ihbarı üzerine Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak’taki eve giden polis büyük şokla karşılaştı. Dondurucuda Türkmenistan uyruklu aynı aileden üç kadın ile bir erkeğin parçalanmış cesetleri vardı. Türkmenistan uyruklu şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

04:00 . 19/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İhbarı üzerine İzmir’deki adrese giden polis ekipleri, derin dondurucuda 4 ceset buldu.

İhbarı üzerine İzmir’deki adrese giden polis ekipleri, derin dondurucuda 4 ceset buldu.

Türkiye dün korku filmlerini aratmayacak bir cinayete uyandı. İzmir Bayraklı’daki bir evde, derin dondurucu içinde Türkmenistan uyruklu 4 kişinin cesedi bulundu. Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak’taki evde yaşayan yabancı uyruklu kişilerden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Adrese giden polis ekipleri, evdeki derin dondurucuda 4 cesetle karşılaştı.

ÜÇÜ KADIN BİRİ ERKEK

Vücut bütünlüklerinin bozulduğu tespit edilen cesetlerle ilgili olay yeri inceleme şubesi ekipleri çalışma yürüttü. Evin çevresinde de geniş güvenlik önlemi alındı.Cesetlerin Türkmenistan uyruklu G.H, L.G. ve L.G. adlı aynı aileden 3 kadın ile soyadı belirlenemeyen R. isimli bir erkeğe ait olduğu belirlendi. İzmir Valiliği, cinayetleri işlediği değerlendirilen Türkmenistan uyruklu şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




#İzmir Valiliği
#Cinayet
#Soruşturma
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023-YKS (TYT, AYT ve YDT) Temel Soru Kitapçıkları