İzmir'de denize açılmak üzere koyda olan arızalı teknedeki 109 sığınmacı kurtarıldı

Spor

Yılmaz Vural'dan mağlubiyet yorumu: "Adeta oyunun içine ettiler"

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Konyaspor mağlubiyeti sonrası çok kötü bir sonuç aldıklarını ifade ederek, “Aldığımız bu sonuçla büyük bir yara aldık” dedi.