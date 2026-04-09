İzmir’de dev operasyon: 102 bin sentetik hap ele geçirildi

17:219/04/2026, الخميس
DHA
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 102 bin sentetik hap ve ruhsatsız pompalı tüfek ile yakalanan A.C. (26) gözaltına alındı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından uzun süren takibin ardından uyuşturucu sattığı belirlenen A.C.'nin evine, dün, operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 102 bin 596 sentetik hap, uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen 1973 ilaç kutusu ile ruhsatsız 1 pompalı tüfek ele geçirildi. A.C., gözaltına alındı. Söz konusu operasyonun, il genelinde ilçe bazlı en yüksek sentetik hap yakalamalardan biri olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan A.C.'nin teslim edildiği Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



#İzmir
#sentetik hap
#operasyon
