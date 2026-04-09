İzmir’de dev operasyon: 102 bin sentetik hap ele geçirildi

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından uzun süren takibin ardından uyuşturucu sattığı belirlenen A.C.'nin evine, dün, operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 102 bin 596 sentetik hap, uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen 1973 ilaç kutusu ile ruhsatsız 1 pompalı tüfek ele geçirildi. A.C., gözaltına alındı. Söz konusu operasyonun, il genelinde ilçe bazlı en yüksek sentetik hap yakalamalardan biri olduğu belirtildi.