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İZMİR

İzmir'de doğalgaz iletim hattı hasar gördü

İzmir'de bir iş yerinin bahçesindeki kazı çalışması sırasında, doğalgaz ana iletim hattı hasar gördü. Bu sırada etrafa yayılan gaz kokusu paniğe neden oldu.

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Haber Merkezi Diğer
İzmirde doğalgaz iletim hattı hasar gördü
İzmir

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde panik anları yaşandı. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan iş yerinin bahçesinde kepçeyle kazı çalışması başlatıldı.

Boru hasar gördü, gaz etrafa yayıldı

Bu sırada doğalgaz ana iletim hattı hasar aldı ve delinen borudan sızan gaz etrafa yayıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, ambulans, polis ve İzmirgaz ekipleri sevk edildi.

Panik yaşandı

İş yerindeki çalışanlarda, önlem amaçlı hemen tahliye edilirken, sızan gaz paniğe sebep oldu. Bölgeye gelen ekipler, etrafa yayılan gazı kesmek için çalışma başlattı.

Borudan çıkan gaz ise etrafta yoğun bir koku oluşturdu. Sızan gaz, ekiplerin çalışmalarıyla kesilirken, kimseye zarar gelmemesi herkese rahat bir nefes aldırdı.

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