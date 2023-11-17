İzmir'de düğünden ayrılıp tüfekle geri dönen 18 yaşındaki genç etrafa ateş açtı: 8 yaralı 1 ölü

Duyanları şaşkına çeviren olay İzmir'de yaşandı. 18 yaşındaki M.S. adlı kişi, bir düğüne katıldı. İstek şarkı yolladı.





Ancak düğün sahipleri şarkıyı çalmadı. Bunun üzerine kavga çıktı. M.S. düğünden ayrıldı. Ancak bir süre sonra evden pompalı tüfek alarak düğünü bastı. Etrafa rastgele ateş açtı.









Düğüne katılan davetliler ise büyük korku yaşayıp polisi ve sağlık ekiplerini aradı. M.S. gözaltına alındı.





Tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan toplam 8 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Ancak acı bir haber alındı.





Elkalkmış'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.





Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Kelepçelenen M.S. ise emniyette ifade veriyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.











