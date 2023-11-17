|
Gündem

İzmir'de düğünden ayrılıp tüfekle geri dönen 18 yaşındaki genç etrafa ateş açtı: 8 yaralı 1 ölü

İzmir'deki düğünde inanılmaz bir olay yaşandı. İstek şarkı kavgasından sonra düğünden ayrılıp eve giden 18 yaşındaki genç tüfekle geri dönerek etrafa ateş açtı. Yaralanan 8 kişiden 1'i kurtarılamadı.

10:43 - 17/11/2023 Cuma
IHA
İzmir

İzmir

Duyanları şaşkına çeviren olay İzmir'de yaşandı. 18 yaşındaki M.S. adlı kişi, bir düğüne katıldı. İstek şarkı yolladı.


Ancak düğün sahipleri şarkıyı çalmadı. Bunun üzerine kavga çıktı. M.S. düğünden ayrıldı. Ancak bir süre sonra evden pompalı tüfek alarak düğünü bastı. Etrafa rastgele ateş açtı.



Düğüne katılan davetliler ise büyük korku yaşayıp polisi ve sağlık ekiplerini aradı. M.S. gözaltına alındı.


Tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan toplam 8 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Ancak acı bir haber alındı.


Elkalkmış'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.


Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Kelepçelenen M.S. ise emniyette ifade veriyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




#İzmir
#düğün
#cinayet
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Mutlaka en azından bir kez de olsa doktorunuzla bu konuyu konuşun! Hangi vitamini ne zaman kullanmalıyız?