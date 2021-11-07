Gündem İzmirde esrarengiz cinayet Göğsünden vurularak öldürüldü
İZMİR

İzmir’de esrarengiz cinayet: Göğsünden vurularak öldürüldü

İzmir’in Tire ilçesinde iki arkadaşı ile birlikte alkol alıp eğlendiği öne sürülen bir çiftçi, hava almak için dışarı çıktığı bağ evinin avlusunda, tüfekle göğsünden vurularak öldürüldü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
İzmir’de esrarengiz cinayet: Göğsünden vurularak öldürüldü
Foto: İHA.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 22.00 sıralarında, ilçeye bağlı Eğridere köyü, Muslukbeli mevkiinde meydana geldi.

  • İddiaya göre iki arkadaşıyla birlikte bağ evinde alkol alıp eğlendiği öne sürülen Hüseyin Yüksel (55), hava almak için evin dışına çıktı. Dışarıdan gelen bir el silah sesiyle irkilerek hızla dışarıya çıkan arkadaşları talihsiz adamı evin avlusunda kanlar içinde yerde yatarken buldu.

Hüseyin Yüksel (55).
Hüseyin Yüksel (55).

Göğsünden vuruldu

Talihsiz çiftçinin paniğe kapılan arkadaşları köy muhtarını arayarak arkadaşlarının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce öldürüldüğünü bildirdi. Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilk incelemenin ardından talihsiz adamın av tüfeğinden çıkan saçmalarla yakın mesafeden göğsünden vurularak öldürüldüğünü belirledi. Esrarengiz cinayetle ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü öğrenilirken, Yüksel’in birlikte eğlendiği iki arkadaşı K.G. ve M.D., ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı.

Pınar Gültekin'in annesi: O benim kızımı katletti öfkem normal
GÜNDEM
Pınar Gültekin'in annesi: O benim kızımı katletti öfkem normal

Acı gerçek 15 gün sonra ortaya çıktı: Ağır koku gelince fark edildi
GÜNDEM
Acı gerçek 15 gün sonra ortaya çıktı: Ağır koku gelince fark edildi

Unlu doğum günü kutlaması facia ile sonuçlanıyordu
GÜNDEM
Unlu doğum günü kutlaması facia ile sonuçlanıyordu
Yangın söndürmesu vanalarını kapatmış

Yangın söndürme
su vanalarını kapatmış

İşten çıkarılmasına kızan kapıcı yangın çıkarıp kaçtı.
Katliam gibi kaza

Katliam gibi kaza

Freni arızalanan kamyon araçlara çarptı: 19 ölü
Filistinlilere hizmet edecekkonsolosluğa yer yokmuş

Filistinlilere hizmet edecek
konsolosluğa yer yokmuş

İsrail Başbakanı Bennett'in nefret söylemi.
Büyük müjde için gaza bastık

Büyük müjde için gaza bastık

Denizde ve karada yürütülen çalışmaları yerinde inceledik.

Masalsı İstanbul

Masalsı İstanbul

Yoğun sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Avrupa'da gaz sancısı

Avrupa'da gaz sancısı

​Ortadoğu'yu enerji krizinden çıkış kapısı olarak görüyor.
‘Adayım’ dersem ittifak dağılır

‘Adayım’ dersem ittifak dağılır

​Yine isim vermedi, İmamoğlu ve Yavaş'ın da önünü kesti.
Irkçılığa karşı pedal

Irkçılığa karşı pedal

​Almanya'dan İstanbul'a bisikletiyle geldi.
İki aylık Süheyl ortada yok

İki aylık Süheyl ortada yok

​ABD askeri Afgan bebeği kaybetti.
Millet size bu devleti teslim etmez

Millet size bu devleti teslim etmez

Batman'da vatandaşla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na seslendi.
Meclis'ten Türkkan'a sert tepki

Meclis'ten Türkkan'a sert tepki

'Sizinle aynı çatı altında olmanın ağır mahcubiyetini hepimize yaşattınız.'
'50 milyon euro'

'50 milyon euro'

​Volkan Demirel'den, Uğurcan Çakır'a övgü dolu sözler.
'Hakemliği bırakıyor'

'Hakemliği bırakıyor'

​​Rıdvan Dilmen, istifa eden hakemi açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.