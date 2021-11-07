İzmir’de esrarengiz cinayet: Göğsünden vurularak öldürüldü

Annesine böbreğini vermek için 35 kilo verdi: 127 kilodan 92 kiloya düştü

Diyarbakır'da kronik böbrek yetmezliği hastası olan 38 yaşındaki annesi Hamdiye Akan'a böbreğini vermek isteyen ancak obez olduğu için verici olması kabul edilmeyen 21 yaşındaki Nurullah Akan, 5 ayda 35 kilo vererek annesini hayata bağladı. Sol böbreği alınarak annesine nakledilen Nurullah Akan, 'İlk geldiğimde kilodan dolayı 'olmaz' dediler, sonra ben diyete başladım kilo verdim. 5 ayda 127 kilodan 92 kiloya düştüm, direndim ve başardım' dedi.