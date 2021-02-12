Gündem İzmirde faciadan dönüldü Dev aydınlatma direği 5 aracın üzerine devrildi
İZMİR

İzmir’de faciadan dönüldü: Dev aydınlatma direği 5 aracın üzerine devrildi

İzmir’de faciadan dönüldü: Dev aydınlatma direği 5 aracın üzerine devrildi

İzmir’in Konak ilçesinde 25 metrelik aydınlatma direği, fırtınadan dolayı park halindeki 5 aracın üzerine devrilirken, araçlarda maddi hasar oluştu. Dev direğin devrilmesi esnasında kimsenin olmaması herkese rahat bir nefes aldırdı.

Haber Merkezi İHA
Dev aydınlatma direğinin devrilmesi nedeniyle araçlar hasar gördü.
Dev aydınlatma direğinin devrilmesi nedeniyle araçlar hasar gördü.

İzmir genelinde şiddetli fırtına etkili oluyor. Konak’taki Cumhuriyet Meydanı’nda da yaklaşık 25 metrelik aydınlatma direği rüzgarın şiddetine dayanamadı. Dev aydınlatma direği, o sırada park halinde olan 5 aracın üzerine büyük bir gürültüyle devrildi. Direğin devrilmesiyle beraber araçlarda maddi hasar oluştu. Devrilme esnasında o sırada bölgede kimsenin olmayışı olası bir facianın önüne geçti.

Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olay sonrası devrilen direk, yetkililer tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.

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