İzmir’de faciadan dönüldü: Dev aydınlatma direği 5 aracın üzerine devrildi

Ekonomi

CarrefourSA’dan bayilik sistemiyle küçük esnafla dayanışma

Türkiye organize gıda perakendeciliğinin öncü markası CarrefourSA gelişimin bir parçası olmak ve kendi başarı hikâyesini yazmak isteyen esnaflar için başlattığı Bayilik sistemi ile küçük esnafla birlikte hareket ediyor. 2020 yılını 25 bayi ile bitiren CarrefourSA’nın hedefi bu yıl sonu itibarıyla 100 bayiye ulaşmak.