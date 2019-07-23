Gündem İzmirde FETÖnün TSKdaki kripto yapılanmasına operasyon
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İzmir'de FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

İzmir'de FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 35'i muvazzaf 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen 35'i muvazzaf 47 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

31 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, Kocaeli, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Niğde, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Zonguldak'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Gözaltı kararı verilenler arasında aktif görevde 1 yarbay, 30 astsubay, 2 üsteğmen, 2 uzman çavuş ile 5 ihraç astsubay, 4 emekli astsubay, 1 istifa eden astsubay, 1 sözleşme feshi üsteğmen ile teğmen bulunuyor.

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