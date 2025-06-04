"Örgütün ikiye bölüneceğini gördüğümüz yerde bir karar almak zorundayız. Eğer bize yetki verirseniz TİS'i son aşamasını birlikte sağlayacağız. Yetki vermezseniz kimseye alınmayız. Başarısızlığın sonucuna katlanırız. Buralarda güçlü olmak istiyorsak işverenin yarınlarında saldırılarına karşı durmak istiyorsak bir arada durmalıyız. Yetkiyi verdiniz, hangi anlamda verdiyseniz saygı duyuyorum ama ben burada yarınları düşünerek, sizleri düşünerek, ekmeğimizi düşünerek, temsilci arkadaşlarımızdan aldığımız karar doğrultusunda yalnızlaşmamak adına İZELMAN'ın imzaladığı gibi bu TİS'i imzalamak istiyoruz.”