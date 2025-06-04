İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı.
- İşçilerin temsilcisi sendika, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 30 zam ve yüzde 19’luk enflasyon farkı teklifini kabul etti.
İlk somut adım ise belediye iştiraklerinden İzelman’da atıldı.
Yaklaşık 10 bin çalışanın örgütlü olduğu İzelman A.Ş. için toplu iş sözleşmesi taraflar arasında imzalanarak yürürlüğe girdi.
DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası İzmir 2 Nolu Şubesi, maaş konusunda anlaştıklarını açıklayarak grevi sonlandırma kararı aldıklarını duyurdu.
"TİS'i imzalamak istiyoruz"
Ne olmuştu?
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş arasında yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinden sonuç çıkmayınca sendika, 28 Mayıs gecesi grev başlatmıştı.
Grevin başlamasıyla başta ulaşım olmak üzere birçok hizmet durma noktasına geldi. Çöplerin toplanmaması nedeniyle özellikle Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon'da çöp dağları oluştu.
Yerli ve yabancı turistlerin gezip vakit geçirdiği bölgelerde biriken çöpler ve çevreye yayılan kötü koku hem esnafı hem de bölgede yaşayan vatandaşları rahatsız etti. Kent kısa sürede yaşanmaz hale gelirken bazı bölgelerde çöpleri vatandaşlar topladı.
CHP Genel Merkezi ise bu süreçte derin bir sessizliğe gömüldü.