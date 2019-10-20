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İZMİR

İzmir’de korkutan görüntü! Petrol türevi atıklar, Avcı Ramadan Parkı sahil şeridinin kirlenmesine neden oldu!

İzmir’de halkı tedirgin eden görüntü: Sahil şeridi kapatıldı

İzmir’in Aliağa ilçesindeki görüntüler korkuttu. Aliağa ilçesinde bulunan Avcı Ramadan Parkı sahil şeridinde meydana gelen olay çevre bölgelerde bulunan halkı ve balıkçılıkla uğraşan vatandaşları da tedirgin etti. Bir tesisten sızdığı iddia edilen ve sahil şeridini kirleten petrol türevi atıkların temizlenmesi için bölgeye ekipler sevk edildi.

Haber Merkezi AA
Deniz yüzeyinde görülen atık maddenin diğer bölgelere sızmaması içinde çeşitli önlemler alındı.
Deniz yüzeyinde görülen atık maddenin diğer bölgelere sızmaması içinde çeşitli önlemler alındı.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Avcı Ramadan Parkı sahil şeridini petrol türevi atıklar kirletti. Bölgedeki bir tesisten denize sızdığı iddia edilen petrol türevi atıklar, sahil şeridine kadar geldi.

Petrol sızıntıları süngersi materyalle temizlenebilecek
TEKNOLOJİ
Petrol sızıntıları süngersi materyalle temizlenebilecek

Kirlilik, hem bölgede yaşayanları hem de balıkçıları tedirgin etti. Oluşan yoğun kirlilik nedeniyle, balıkçı barınağına giriş ve çıkışlar kapatıldı. Denizin yüzeyinde görülen atık madde içinse bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Aliağa Belediyesinin ekipleri bölgede seferber oldu ve bir temizlik çalışması başlattı.

Ekipler önlem almaya başladı

İzmir İl Çevre ve Şehircilik ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler ve Aliağa Belediyesinin ekipleri bölgede seferber oldu ve bir temizlik çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında, atık maddenin görüldüğü bölge bariyerlerle çevrildi. Deniz yüzeyinde görülen atık maddenin diğer bölgelere sızmaması içinde çeşitli önlemler alındı.

Çalışmalar kapsamında, atık maddenin görüldüğü bölge bariyerlerle çevrildi.

"Gördüğümüz manzara felaket"

Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği (ALDER) Başkanı Engin Atari konuyla ilgili, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Deniz kirliliğini gördük, yetkililere haber verdik. Deniz yüzeyine bariyer çekildi. Şu anda limanın içerisine atık girmesi önlendi. Temizlik aşamasına geçildi. Teknelerin giriş ve çıkışı sabaha kadar kapatıldı. Bundan sonrasını bekliyoruz."

Petrol türevi atıklar, sahil şeridine kadar geldi.

Bölgede balıkçılık yapan vatandaşlardan tekne sahibi Peyami Eser de, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Aliağa Avcı Ramadan’da gördüğümüz manzara felaket. Her yer atık, yağ, mazot içinde. Bu halimiz ne olacak? Sorumlusu kimler? Giriş çıkışlarımız yasaklandı. Bu durumda ne yapacağız? Yetkililerden bilgi bekliyoruz."
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