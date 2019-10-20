İzmir’de halkı tedirgin eden görüntü: Sahil şeridi kapatıldı

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Avcı Ramadan Parkı sahil şeridini petrol türevi atıklar kirletti. Bölgedeki bir tesisten denize sızdığı iddia edilen petrol türevi atıklar, sahil şeridine kadar geldi.

TEKNOLOJİ Petrol sızıntıları süngersi materyalle temizlenebilecek

Kirlilik, hem bölgede yaşayanları hem de balıkçıları tedirgin etti. Oluşan yoğun kirlilik nedeniyle, balıkçı barınağına giriş ve çıkışlar kapatıldı. Denizin yüzeyinde görülen atık madde içinse bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Aliağa Belediyesinin ekipleri bölgede seferber oldu ve bir temizlik çalışması başlattı.



Ekipler önlem almaya başladı

İzmir İl Çevre ve Şehircilik ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler ve Aliağa Belediyesinin ekipleri bölgede seferber oldu ve bir temizlik çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında, atık maddenin görüldüğü bölge bariyerlerle çevrildi. Deniz yüzeyinde görülen atık maddenin diğer bölgelere sızmaması içinde çeşitli önlemler alındı.

Çalışmalar kapsamında, atık maddenin görüldüğü bölge bariyerlerle çevrildi.

"Gördüğümüz manzara felaket"

Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği (ALDER) Başkanı Engin Atari konuyla ilgili, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Deniz kirliliğini gördük, yetkililere haber verdik. Deniz yüzeyine bariyer çekildi. Şu anda limanın içerisine atık girmesi önlendi. Temizlik aşamasına geçildi. Teknelerin giriş ve çıkışı sabaha kadar kapatıldı. Bundan sonrasını bekliyoruz."

Petrol türevi atıklar, sahil şeridine kadar geldi.

Bölgede balıkçılık yapan vatandaşlardan tekne sahibi Peyami Eser de, şu şekilde açıklamada bulundu: