İzmir'de işçilerin grevi nedeniyle toplu taşımada yoğunluk oluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile sendika arasında 23 bin işçiyi kapsayan iş görüşmeleri neticesinde sonuç alınamayınca sendika, 28 mayıs gecesi grev kararı uygulamaya başladı. Grev nedeniyle otobüs seferlerinin azalmasıyla duraklarda yoğunluk yaşanırken, yağmurun altında beklemek zorunda kalan vatandaşlar mağdur oldu.
İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin grevi sonrası ESHOT otobüslerinin çalışmaması nedeniyle iş çıkışı saatinde toplu taşımada yoğunluk oluştu.
Dün başlayan ve halen süren grev nedeniyle özellikle toplu taşımada iş çıkışı vatandaşlar yolda bekledi. Sefere çıkmayan ESHOT otobüsleri yerine İZULAŞ'a ait otobüslerle hizmet verildi.
Vatandaşlar toplu ulaşımda metro, İZBAN, tramvay ve vapur seferlerine yöneldi.
Özellikle iş yerlerinin yoğun olduğu Konak ilçesinde Mezarlıkbaşı duraklarında bekleyen vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından konulan seferlerle evlerine ulaşmaya çalıştı.
"Çektiğimiz rezillik"
1 saatten fazla otobüs bekleyen vatandaşlar da yağmura yakalandıklarını ve eve nasıl gideceklerini bilmediklerini aktardı.
Buca ilçesinde de aktarma duraklarında vatandaşlar kuyruk oluşturdu. Uzun süre bekleyen çok sayıda kişi, işçilerle belediyenin en kısa sürede anlaşmasını istedi.
23 Bin işçiyi kapsayan görüşmelerde sonuç çıkmadı
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş arasında yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinden sonuç çıkmayınca sendika, 28 Mayıs gecesi grev kararını uygulamaya başlamıştı.
Dün Basmane Meydanı'nda toplanan işçiler, Kültürpark'ta eylem başlatmıştı.