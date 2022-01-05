İzmir'de kaçak kazı baskını: 6. yüzyıldan kalma mozaik ele geçirildi

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, tarihi eser kaçakçılarının peşine düştü. Ekipler, ilçeye bağlı Gereli mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyonun düğmesine bastı.
Yapılan baskında, Roma dönemine ait 6. yüzyıldan kalma mozaik ele geçirildi. Ele geçirilen mozaik, ekipler tarafından koruma altına alındı. Olay ilgili kaçak kazı yaparken yakalanan M.B. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin işlemleri emniyette devam ediyor.
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Agora Ören Yeri ve tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın yakınlarında, araçların giremediği dar sokaklar arasında bulunan bir ikametin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatmış, yaklaşık bir ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, bir ay önce adrese operasyon düzenlemişti.
Tünel kazarak yerin yaklaşık 10 metre altındaki tarihi kalıntıları çıkarmaya çalıştıkları belirlenen 3 kişi yakalanırken, baskının ardından polis ekiplerinin bilgilendirmesi üzerine İzmir Arkeoloji Müzesi uzmanları bölgede inceleme yapmıştı. İncelemelerde, bir kuyudan merdivenle inilen bölgede, erken Roma dönemine ait 2 bin yıllık mozaik ve Roma villasının bazı kalıntıları tespit edildi.
Romalı bir zengine ait olduğu değerlendirilen Roma villasında, ellerinde horoz olan iki Eros figürünün yer aldığı mozaiğin bir benzerinin daha bilimsel kazı çalışmalarıyla ortaya çıkması bekleniyor. Kaçak kazı sonrası gün yüzüne çıkan Roma villası hakkında konuşan İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Hünkar Keser, “Bu alanda kamulaştırma yapılırsa ve üzerindeki tescilli olmayan niteliksiz yapılar yıkılırsa bilimsel arkeolojik kazılar yapılabilir ve villanın tamamı açığa çıkarılabilir. İlk aşamada alanın konservasyonunu yapacağız. Bu şekilde kalmasını sağlamak zorundayız. Daha sonra kaçak kazı çukurlarını dolduracağız. Hukuki süreç ve korumayla ilgili süreçlerimiz tamamlandığında ancak o zaman burada bilimsel kazılara başlayabiliriz” diye konuştu.
“Sivil mimarlık alanına ilişkin çok önemli bilgiler veriyor”<br>Kaçak kazı sonucu ortaya çıkan alanın bir Roma villası olduğunu belirten Keser, “Bizim açımızdan buradaki önemli kısım, bölgenin sivil mimarlık alnına ilişkin çok önemli bilgiler veriyor olması. Burada iki katlı bir villa söz konusu. Bir avluya sahip ve avlu etrafında odaların olması gerekiyor. Alt katta mutfak, salon, yemek odası ve diğer odalar, üst katta da yatak odası ve benzeri odaların olması gerekiyor. Yaşam, tamamen avlu etrafında dönüyor. Dışa açılan pencereleri yok. Işığı, güneşi ve suyu toplayıp bütün yaşam gereçlerini burada sağlıyorlar. Tabanda çok güzel bir mozaik var. İki Eros’un horoz tuttuğu ve horoz dövüşlerine hazırlık sahnesi betimlenmiş. Çok renkli bir mozaik. İncelediğimizde, mimarisi düzgün bir sütün görüyoruz. Hemen arkasında da su künkü görüyoruz. Bu su künklerinde temiz ve pis su giderleri ayrıca kullanılıyor. Çoğu zaman da dönemin ısıtma sistemine ilişkin veriler de veriyor. Ciddi bir araştırma yapılırsa alttan ısıtma sistemlerine buradan rastlayabiliriz” bilgisini verdi. Keser, bulunan kalıntıların bölgenin sivil yerleşimine ilişkin ilk bulgular olduğunu, bu sayede dönemin sivil yaşamına ilişkin bilgilerin bu Roma villasından alınabileceğini belirtti.
2. derece sit alanı oldu<br>Öte yandan, yaşamın günümüzde de devam ettiği bölge, Roma villası bulunmadan önce 3. derece arkeolojik sit alanıydı. Ancak kaçak kazılar sonucu alanın tespit edilmesiyle birlikte İzmir 1. Numaralı Kültür Varlıklarını Bölge Kurulu, alanı 2. derece arkeolojik sit alanı ilan etti. \"
\"Kaçak kazı sırasında alana zarar verildiğini dile getiren Keser, “Yapının bir kısmını tepeden delip girmişler. Yetmemiş, tabanın da altına inmişler. Aslında bu tabanın altında o döneme ilişkin yeni bir yapı beklemiyoruz ama alt tabakada farklı bir iz de olabilir” sözlerine yer verdi.<br>
Su çıkarmak için kazmışlardı<br>Polis ekipleri, kaçak kazı olayıyla ilgili ev sahibi A.E., kiracı M.Ç. ve H.Ş.’yi ifadelerini almak üzere emniyete götürmüş, şüphelilerin emniyetteki ilk ifadelerinde, su çıkarmak için evin bahçesinde sondaj yaptıkları sırada iş makinesinin belli seviyeden sonra ilerlemediğini fark ettiklerini, bunun üzerine kazma kürekle kuyuyu kazdıklarında kalıntıları bulduklarını söyledikleri öğrenilmişti.
Kaçak kazıdan villa çıktı
İzmir'in Konak ilçesinde su çıkarmak için yapılan kaçak kazıdan tarihi villa çıktı. Gün yüzüne çıkan 2 bin yıllık mozaik ve Roma villası kalıntıları hakkında bilgi veren İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Hünkar Keser, “Bu alanda kamulaştırma yapılırsa ve üzerindeki tescilli olmayan niteliksiz yapılar yıkılırsa bilimsel arkeolojik kazılar yapılabilir ve villanın tamamı açığa çıkarılabilir" dedi.
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Antik dönem Pamfilya'nın önemli liman kentlerinden biri olan ve çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Side'de, arkeolojik kazı çalışmaları sürüyor. Kazıların hız kazanması 2014 yılında alanın 1'inci derece sit alanından kentsel ve 3'üncü derece arkeolojik sit alanına çevrilmesi ile oldu.
Bölgedeki kaçak yapıların yıkılması ile tarihi yapılar tek tek ortaya çıkarılmaya başlandı. Kazıların ardından tarihi yapıların hangi döneme ait oldukları bilimsel çalışma ile belirleniyor.
YENİ YAPILAŞMA ÖNCESİ BİLİMSEL RAPOR<br><br>İlgili parseldeki kazı çalışmaları ve bilimsel sonuçlar, rapor halinde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na sunuluyor. Daha sonra parselde yeni yapılaşma için temel aplikasyon projeleri hazırlanarak koruma kuruluna iletiliyor.
Kurul yeni yapılaşmanın tarihi kalıntılara zarar vermeyecek şekilde hazırlandığını onayladıktan sonra çalışmalara başlanabiliyor. Parselde sergilenmesi gerekli olan alanlar tespit edildikten sonra cam paneller ile koruma altına alınıp, ışıklandırılıyor. Böylece alan, açık hava müzesi haline geliyor. Cam tabakanın nemlenip, tarihi yapıya zarar vermemesi için de çeşitli havalandırma sistemleri kullanılıyor.
SİDE'DE SELÇUKLU İZLERİ BULUNDU<br><br>35 kişilik ekibiyle alandaki kazı çalışmalarını takip eden Kazı Başkanı Anadolu Üniversitesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, özel mülkiyetteki parsellerle çalışmaya başladıklarını söyledi.
19'uncu yüzyılın başından beri koruma sorunları olan Side'yi devlet ve vatandaş birlikte hareket ederek sorunu çözmeye başladıklarını anlatan Prof. Dr. Alanyalı, \"Şimdiye kadar yapılamayan birçok iş yapıldı. 7'nci yüzyıldan itibaren bu alan tamamen terk edilmiş. Kazılarda Selçuklu izlerine de rastladık. Daha önce böyle bir iz bulunmamıştı. Kazılarda 13'üncü yüzyıla ait Selçuklu sikkeleri bulduk. Selçuklular bir askeri garnizon kurup, gözetim altında tutmuşlar buraları\" dedi.
19'uncu yüzyılda liman ve çevresinin bir bataklık olduğunu ve tarihte bu alana yerleştirilenlerin sıtma nedeniyle yaşamını yitirdiğini ifade eden Prof. Dr. Alanyalı, Osmanlı döneminde kaybedilen Kafkaslar, Balkanlar ve Ege adalarından gelenlerin Side'ye yerleştirildiğini söyledi.
'1'İNCİ DERECE SİT ALANI DA OLSA KORUNAMADI'<br><br>Asıl tahribatın 1960'lı yıllarda turizmin başlamasıyla meydana geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Alanyalı, o yıllarda herkesin turizm için konaklama tesisleri yapmaya başladığını ve Side'nin plansız şekilde geliştiğini söyledi.
Vatandaşların kendilerine tanınan kanuni sınırları aştığını da belirten Prof. Dr. Alanyalı, şöyle konuştu:<br>\"Side'de 100 metrekarelik parsellere 110 metrekare yapı kurulmuş. Kaçaklarla doluydu. 2014 yılı Side'nin araştırma ve koruma anlamında dönüm noktasıdır. Vatandaş buna katkı sunuyor. Vatandaş yıkımı yapıyor, kazıları gerçekleştiriyor. Koruma kurulunun uygun gördüğü sınırlara çekiliyor. 100 metrekarelik alanın 30 metrekaresine yapabiliyorsa inşaatını o kadarına yaptı. Şu anda çok güzel bir süreç var. Önceden bu binaların altında ne olduğunu bilmiyorduk. Yapılan kazılarla Aphrodite Kutsal Alanı, Pretoryum, Liman Agorası, sütunlu caddeler, Athena ve Apollon kutsal alanında M.Ö. 6'ncı yüzyıldan kalma kült yapılar ile çok sayıda konut açığa çıkarıldı.\"
'SİNAGOGLARIN BULUNMASI BİRAZ ZAMAN ALIYOR'<br><br>Yahudilerin Side bölgesinde yaşadığına dair tarihi kaynaklar olduğunun bilindiğini, ancak elle tutulur ilk bulgunun yine bu kazılarda ortaya çıktığını anlatan Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, 7'nci yüzyıla ait singog bulduklarını belirterek, \"Bir evin altından sinagog çıkardık. Sinagoglar, kilise ve camiler gibi belirgin değil. Bulunması biraz zaman alıyor. Sinagog, bugünlerde sergilenir hale geldi. Ortasında bir yazıt var. Orada 'Korekesionlu (Alanyalı) Joseph, oğlu Daniel için adadı' yazıyor. Daniel 2,5 yaşında hayatını kaybeden bir bebek. Joseph oğlunun anısına sinagogun o dönem tadilatını kesesinden karşılıyor ve Daniel'e adıyor\" dedi.
'YIKILAN YAPILAR RUHSATLI HALE GETİRİLDİ'<br>90'a yakın parselde kazıların yürütüldüğünü belirten Prof. Dr. Alanyalı, bir bu kadar daha kazı yapılması gerektiğini söyledi. 4-5 yıl içinde Side'deki kaçak yapıların tamamen kaldırılacağını ve alttaki tarihin ortaya çıkartılacağını belirten Prof. Dr. Alanyalı, \"Türkiye'nin kötü bir yüzüydü burası. Bundan sonra hak ettiği yere geleceğini düşünüyorum. Yıkılan yapılar, ruhsatlı hale getirildi. Side hem planlı hem de tarihi bir şehir olarak yaşamına devam edecek. Dünyada örnekleri var. Roma mesela. Hem modern şehir hem tarihi iç içe\" diye konuştu.
Evin altında 7'nci yüzyıla ait sinagog bulundu
Antalya'da tarihi keşif: Evin altından çıktı, üzerindeki yazı dikkat çekti
Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side bölgesinde yapılan arkeolojik kazılarda, farklı medeniyetlere ait izler gün yüzüne çıkarılıyor. Kazılarda son olarak bir evin altında 7'nci yüzyıla ait sinagog bulundu. Sinagogun ortasında yer alan yazıtta, Yahudi bir babanın 2,5 yaşında ölen oğlu için ibadethanenin tadilat masrafını karşıladığı tespit edildi.
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Edremit ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi'nde yaklaşık 10 ay önce define avcılarının hazine olduğu iddiasıyla kazı yaptığına dair ihbar alındı.
İhbar üzerine bölge emniyet ekiplerince koruma altına alındı. Polisin nöbet tuttuğu kaçak kazı bölgesinde daha sonra Van Müze Müdürlüğü tarafından sondaj kazı çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmanın sonucunda ortaya çıkacak veriler ışığında Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna rapor sunulacağı ve bölgeyle ilgili karar alınacağı belirtildi.<br>
Bölge 1'inci derece arkeoloji sit alanı olarak tescillendi<br><br>Bölgede kazı yapan Van Müze Müdürlüğü ekipleri, ilk etapta üst tabakada İslami döneme ait mezarlar ortaya çıkardı. Bulgular üzerine Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından bölge 1'inci derece arkeoloji sit alanı olarak tescillendi.<br><br>Ardından müdürlüğe bağlı ekipler bölgede kazı çalışmalarını sürdürmeye devam etti. Devam eden bu kazılarda ise ilk kez Pers İmparatorluğuna ait olduğu belirtilen mezar ortaya çıkarıldı. Heyecan veren kazıda, kemikler üzerinde bilezik, bir adet değerli bir taş olan ve 'lapis lazuli' denilen mühür elde edildi. Kazılı alan kaçak kazılara fırsat verilmemesi amacıyla ekipler tarafından kapatıldı. Bölgenin turizme kazandırılması amacıyla tekrar kurtarma kazılarının devam edeceği belirtildi.
Van Müze Müdürü Erol Uslu, öncelikli hedeflerinin toprağın içinde saklı olan ve günümüze kadar korunabilen kültürel varlıkların bilimsel çalışmalar sonucunda gün yüzüne çıkararak toplumun hizmetine sunmak olduğunu belirtti.<br>
Van'ın tarihi kültürel geçmişinin zengin olduğunu ifade eden Müze Müdürü Uslu, “Van'ın hangi noktasına giderseniz gidin bir medeniyete ait mutlaka kalıntı bulmak mümkündür. Burada da kaçak kazı yapıldıktan sonra bir tünel açıldı. İlk haberini aldıktan sonra emniyet güçlerimizle alana gelerek gerekli çalışmaları yaptık. Öncelikli olarak üste bir sondaj çalışması yapıp, buranın ne olduğuna ilişkin belgeleme çalışması yaptık. Üst tabakada Müslüman mezarlığının bulunmasıyla birlikte buranın bir an önce korunmasına yönelik Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gerekli dosyalar teslim edildi. Birinci derece arkeolojik sit alanı ilan edilerek koruma altına alınmış oldu\" dedi.<br>
\"Pers İmparatorluğuna ait mezar ortaya çıkarıldı\"<br><br>Bölgede daha fazla tahribatın oluşmaması adına bir kurtarma kazısına başlandığını anlatan Uslu, “Yaklaşık 12 günlük bir çalışma sonucunda kazı çalışmasını sonlandırmış bulunmaktayız. Kurtarma kazısında üstte Müslüman mezarlığının varlığı, hemen alt tabakasında da Van için alışık olunmayan ve bugüne kadar tespit edilmeyen Pers İmparatorluğuna ait mezarın ortaya çıkarılması ve cenin şeklinde gömülü olması, kemikler üzerinde bileziklerinin olması, bir adet de mavi renkli değerli taş 'lapis lazuli' denilen mühür elde edildi. Bu figürlere ait çalışmalarımız devam ediyor. Bu alan üzerinde gerekli belgeleme çalışmayı yaptıktan sonra tünelin ağzını kapatarak tekrar ikinci bir kaçak kazıya mahal verilmemesi açısından alanı kapatmayı düşünüyoruz\" diye konuştu.
Alanda 'Tümülüs' şüphesi<br><br>Alanın turizme kazandırılması için sürecin hızlı bir şekilde ilerletileceğini dile getiren Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü:<br><br><br>“Eğer şu an elde edilen bulgular ışında Tümülüs'ün olması söz konusu olursa bölge arkeolojisi ve Pers İmparatorluğu'nun Van üzerinde yaşantısının ve bıraktığı izlerinin ortaya çıkarılmasının tespit edilmesi noktasında çok ciddi verilerinin olduğunu söylemek mümkündür. Bu süreçte yaklaşık 10 aydır Emniyet Müdürlüğümüzün alanı koruması ve zarar görmemesi adına yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz.\"
Van'da heyecan veren kazı: Pers İmparatorluğu'na ait mezar ortaya çıkarıldı
Van'ın merkez Edremit ilçesinde yaklaşık 10 ay önce define avcılarının hedefi haline gelen alanda ilk kez Pers İmparatorluğu'na ait olduğu anlaşılan mezar bulundu.