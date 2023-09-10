İzmir'de kadın ve çocuk sığınmacılar otobüste saldırıya uğradı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşıma sokulan "İstanbul Büyükçekmece’de 11 yaşındaki çocuk, bir Suriyeli tarafından defalarca bıçaklandı" haberlerine ilişkin açıklama yaptı. İddiaların yalan olduğu belirtilen açıklamada, "Büyükçekmece Ulus Mahallesinde meydana gelen olayda, E.C.Y. (13) isimli Türk vatandaşı bir çocuğun, M.K. (12) isimli yabancı uyruklu bir çocuğu bıçakla yaraladığı belirlenmiştir." denildi. İstanbul Valiliği de zanlının adli sürecinin devam ettiğini belirtip, "Özellikle sosyal medya mecralarında yayınlanan ve manipüle edilerek yapılan paylaşımlara karşı dikkatli olması gerekmektedir." uyarısını yaptı.