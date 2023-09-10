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İzmir'de kadın ve çocuk sığınmacılar otobüste saldırıya uğradı

İzmir'de çocukları ile birlikte otobüse binen Suriyeli kadınlar, sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı. Kadın ve çocuklar otobüsten inene kadar hakaretler yağdıran ve çocukların ağlamasını umursamayan kalabalık, inmelerinin ardından oh çekti.

Elif Karahan
10:54 . 10/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
İzmir'de kadın ve çocuk sığınmacılara çirkin saldırı.

İzmir'de kadın ve çocuk sığınmacılara çirkin saldırı.

Başta Zafer Partisi ve Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın körüklediği sığınmacı nefreti çirkin boyutlara ulaştı.


İzmir'de çocukları ile birlikte otobüse binen Suriyeli kadınlar, araçtakilerin saldırısına uğradı.



Kadın ve çocuklara saldırdılar

Hıncahınç dolu bir şekilde seyreden otobüsün içerisindeki üç kadın, bir anda çevrelerindekilerin sözlü ve fiziksel şiddetine maruz kaldı. Annelerine saldırılan çocuklar ağlarken, saldırının dozu gittikçe arttı.

Otobüsten atıp 'oh' çektiler

Öfkesi dinmeyen kalabalık, kadın ve çocukları otobüsten aşağı indirdi. İnsanlıktan nasibini almamış kalabalık, inen kadın ve çocukların ardından oh çekti.


Görüntüler, otobüste bulunan bir kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Vatandaşlar duruma tepki gösterirken, sığınmacı nefretinin ileride daha büyük sorunlara yol açacağına dikkat çekildi.


Büyükçekmece'de 11 yaşındaki çocuk bir Suriyeli tarafından defalarca bıçaklandı haberlerine yalanlama
Büyükçekmece'de 11 yaşındaki çocuk bir Suriyeli tarafından defalarca bıçaklandı haberlerine yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşıma sokulan "İstanbul Büyükçekmece’de 11 yaşındaki çocuk, bir Suriyeli tarafından defalarca bıçaklandı" haberlerine ilişkin açıklama yaptı. İddiaların yalan olduğu belirtilen açıklamada, "Büyükçekmece Ulus Mahallesinde meydana gelen olayda, E.C.Y. (13) isimli Türk vatandaşı bir çocuğun, M.K. (12) isimli yabancı uyruklu bir çocuğu bıçakla yaraladığı belirlenmiştir." denildi. İstanbul Valiliği de zanlının adli sürecinin devam ettiğini belirtip, "Özellikle sosyal medya mecralarında yayınlanan ve manipüle edilerek yapılan paylaşımlara karşı dikkatli olması gerekmektedir." uyarısını yaptı.



#İzmir
#Suriyeli
#Otobüs
37 dakika önce
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