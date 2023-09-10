İzmir'de kadın ve çocuk sığınmacılar otobüste saldırıya uğradı

İzmir'de kadın ve çocuk sığınmacılara çirkin saldırı.
Başta Zafer Partisi ve Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın körüklediği sığınmacı nefreti çirkin boyutlara ulaştı.
İzmir'de çocukları ile birlikte otobüse binen Suriyeli kadınlar, araçtakilerin saldırısına uğradı.
Kadın ve çocuklara saldırdılar
Hıncahınç dolu bir şekilde seyreden otobüsün içerisindeki üç kadın, bir anda çevrelerindekilerin sözlü ve fiziksel şiddetine maruz kaldı. Annelerine saldırılan çocuklar ağlarken, saldırının dozu gittikçe arttı.
Otobüsten atıp 'oh' çektiler
Öfkesi dinmeyen kalabalık, kadın ve çocukları otobüsten aşağı indirdi. İnsanlıktan nasibini almamış kalabalık, inen kadın ve çocukların ardından oh çekti.
Görüntüler, otobüste bulunan bir kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Vatandaşlar duruma tepki gösterirken, sığınmacı nefretinin ileride daha büyük sorunlara yol açacağına dikkat çekildi.