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İzmir'de kahvehanede silahlı kavga: Çok sayıda ölü var

İzmir’in Menderes ilçesinde bir kahvehanede silahlı çatışma çıktı. Olayda 7 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

21:41 . 11/05/2023 Perşembe
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İzmir’deki silahlı çatışmada 7 kişi hayatını kaybetti.

İzmir’deki silahlı çatışmada 7 kişi hayatını kaybetti.

İzmir’in Menderes ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup kıraathanede bir araya geldi.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gruptakiler arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf da silahlarını çekti. Sözcü'de yer alan habere göre çıkan çatışma sonrasında 7 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Art arda patlayan silahların ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, olay yeri ve çevresinde inceleme başlattı.


#İzmir
#Kahvehane
#Saldırı
1 saat önce
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