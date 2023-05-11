İzmir'de kahvehanede silahlı kavga: Çok sayıda ölü var

İzmir’in Bayraklı ilçesinde husumetlilerinin bulunduğu kahvehaneye gelen bir kişi, etrafa yaylım ateşi açtı. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1’i ağır 5 kişinin de yaralandığı kanlı olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda tabanca da ele geçirildi. Öte yandan olayla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı.