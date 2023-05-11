İzmir'de kahvehanede silahlı kavga: Çok sayıda ölü var

İzmir’deki silahlı çatışmada 7 kişi hayatını kaybetti.
İzmir’in Menderes ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup kıraathanede bir araya geldi.
7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Gruptakiler arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf da silahlarını çekti. Sözcü'de yer alan habere göre çıkan çatışma sonrasında 7 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Art arda patlayan silahların ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis, olay yeri ve çevresinde inceleme başlattı.