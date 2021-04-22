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Gündem İzmirde kan donduran cinayet Dairenin kirasını veriyorum istediğimi yaparım dedi ev sahibini öldürdü
İZMİR

İzmir'de kan donduran cinayet: 'Dairenin kirasını veriyorum istediğimi yaparım' dedi ev sahibini öldürdü

İzmir'in Çiğli ilçesinde, ev sahibi Deniz Kanat'ın gürültü yaptığı gerekçesiyle uyarmak istediği kiracı O.H.'nin, "Dairenin parasını veriyorum, istediğimi yaparım" şeklindeki tepkisi üzerine çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Aldığı bıçak darbeleriyle apartmanın önüne yığılan Kanat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yaralı olarak olay yerinden kaçan O.H. ise kısa sürede yakalanarak tedavi için hastaneye götürüldü.

Haber Merkezi DHA
İzmirde kan donduran cinayet: Dairenin kirasını veriyorum istediğimi yaparım dedi ev sahibini öldürdü
'Dairenin kirasını veriyorum, istediğimi yaparım' diye tartıştığı ev sahibini öldürdü.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Ataşehir Mahallesi 8258 sokakta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 1 ay önce apartmanın 2'nci katına kiracı olarak taşınan O.H. (24), evine geldiği sırada apartmanın kapısını sert şekilde kapattı. Apartmanın 3'üncü katında oturan ve gürültüden rahatsız olan ev sahibi Deniz Kanat (43), kiracısını uyarmak için alt kata indi. O.H.'ye daha önce de bu konuda uyardığını belirten Kanat, evinde 87 yaşında hasta olduğunu ve kapıyı sert kapaması sonucu korkarak heyecanlandığını söyledi.

Ev sahibi Deniz Kanat hayatını kaybetti.
DHA
Ev sahibi Deniz Kanat hayatını kaybetti.

'KİRAYI VERİYORUM, İSTEDİĞİMİ YAPARIM' TARTIŞMASI

İddiaya göre O.H.'nin, "Dairenin kirasını veriyorum, istediğimi yaparım" demesi üzerine taraflar arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kanat ve O.H. birbirlerini bıçakla yaralarken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Aldığı bıçak darbeleri sonucu can havli ile apartmandan sokağa çıkan Kanat, kanlar içerisinde yere yığılırken, yaralandığı öğrenilen şüpheli O.H. ise olay yerinden kaçtı.

Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Deniz Kanat'ı ambulans ile Bakırçay Üniversitesi Çiğli Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Deniz Kanat, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kanat'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DHA

YARALI YAKALANAN ŞÜPHELİ, TEDAVİYE ALINDI

Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, olay sonrası kaçan ve yaralı olduğu belirlenen şüpheli O.H., bekçiler tarafından yakalandı. Göğsünden yaralandığı anlaşılan O.H., tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. O.H.'nin polis nezaretinde sürdürülen tedavisinin ardından sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüleceği öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.

'BİR SÜRÜ TEHDİTLER SAVURDU'

Hayatını kaybeden ev sahibi Deniz Kanat'ın bir yakını yaşanan olayı anlattı. Kavganın O.H.'nin apartman kapısını sert kapatması sonucu çıktığı belirten kişi, "Biz ev sahibiyiz, kiracı giriş kapısını çarpıyordu ve gürültü yapıyordu. Bizim de yukarıda 87 yaşında hastamız var. Korkuyordu kendisi, uyarmak için indik. 'Kapıyı biraz daha yavaş kapatır mısın, hastamız her giriş çıkışınızda korkuyor.' dedik. Bir sürü tehditler etti, 'Evin parasını veriyorum' dedi. Sonra da olaylar oldu, daha fazla konuşmak istemiyorum" diye konuştu.

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