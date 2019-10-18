İzmir'de karaya vurdu gören dehşete düştü: 3 metre uzunluğunda

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Münbiç açıklaması: İhtimal vermek istemiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an itibarıyla Rusya seyahatimizle ilgili herhangi bir olumsuz durum yok. Büyük ihtimalle o gerçekleşecek. Amerika seyahati, buraya gelecek olan heyetlerle yapılan görüşmelerden sonra değerlendirilecek bir durum. Münbiç'teki gelişmelerde rejimin, SDG ile herhangi bir anlaşması olduğuna ihtimal vermek istemiyorum" dedi.