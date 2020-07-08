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Gündem Telefonla aradığı çifti başkomiserim diyerek dolandırdı
İZMİR

İzmir'de kendisini başkomiser olarak tanıtıp dolandıran şahıs yakalandı

Telefonla aradığı çifti başkomiserim diyerek dolandırdı

Yapılan çok sayıda uyarıya rağmen telefonla dolandırıcılık olaylarının bir türlü önüne geçilemiyor. Son hadise İzmir'in Menemen ilçesinde meydana geldi. Bu sefer başkomiser kılığına giren dolandırıcı telefonla aradığı çiftin çok sayıda altın ve parasını alırken, şüpheli şahıs olaydan 5 saat sonra ağabeyinin evinde saklanırken yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Başkomiserim diyerek dolandırdı, 5 saat sonra yakalandı
Başkomiserim diyerek dolandırdı, 5 saat sonra yakalandı

Olay, Menemen'in Yahşelli Mahallesi'nde meydana geldi. R.Y., telefonla aradığı H.K. ve E.K. çiftine kendisini başkomiser olarak tanıtıp, "Sizler dolandırıcılığa karışmışsınız ve Menemen'de bir kuyumcuya sahte altınlar vermişsiniz sizden şikayetçi" dedi.

Kendilerine yardımcı olmak için para ve altınlarını istedi. Bunun üzerine çift, 27 cumhuriyet altını, 2 bilezik ve 4 bin lira nakit parayı R.Y.'ye teslim etti.

5 SAAT SONRA YAKALANDI

Olaydan bir süre sonra dolandırıldığını fark eden çift, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, R.Y.'yi yaklaşık 5 saat sonra ağabeyinin evinde saklanırken gözaltına aldı.

Ayrıca, evde yapılan aramada, H.K. ve E.K.'ye ait altınlar ve paralar ele geçirildi.

Emniyete götürülen R.Y., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. R.Y. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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