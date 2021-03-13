Gündem İzmirde korkunç olay Karısı ve kızı içerideyken evi ateşe verdi
İZMİR

İzmir’de korkunç olay: Karısı ve kızı içerideyken evi ateşe verdi

İzmir’in Çiğli ilçesinde, bir kişi karısı ve kızı içerideyken evi ateşe verdi. Şüpheli olay yerinden kaçarken, maddi hasarın meydana geldiği yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Haber Merkezi İHA
Yangın, saat 23.00 sıralarında Güzeltepe Mahallesi’nde bulunan tek katlı müstakil bir evde meydana geldi.
Yangın, saat 23.00 sıralarında Güzeltepe Mahallesi’nde bulunan tek katlı müstakil bir evde meydana geldi.

İzmir'in Çiğli ilçesine bağlı Güzeltepe Mahallesi’nde bulunan tek katlı müstakil bir evde 23:00 sularında yangın meydana geldi. İddiaya göre, A.A., karısı N.A ile kızı E.A., içerideyken evi ateşe verdi. Olay sonrası A.A., olay yerinden kaçarken, N.A., ve kızı E.A., kendilerini evin dışına attı.

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Yakalanması için çalışma başlatıldı

Çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen çok sayıda itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, yangın sonrası evde maddi hasar meydana gelirken, olay yerinden kaçan A.A’nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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