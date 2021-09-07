Gündem İzmirde makilik alanda yangın
İZMİR

İzmir'de makilik alanda yangın

İzmir'in Torbalı ilçesindeki makilikte, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.

Haber Merkezi DHA
İzmirde makilik alanda yangın
Yangın havadan böyle görüntülendi.

Kırsal Bozköy ile Çapak mahalleleri arasında kalan makilikte, saat 12.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 6 arazöz, 2 su tankeri ve 1 helikopter sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, kısmen kontrol altına alındı.

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Yürek burktu: İşte Marmaris'in yangın öncesi ve sonrası fotoğrafları
FOTOĞRAF 4
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Marmaris'in İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 29 Temmuz günü saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, kuru otların tutuşması ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
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Sık kızılçam ağaçlarıyla kaplı İçmeler, Osmaniye ve Turunç Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda kozalakların patlayıp fırlamasıyla yangın, Bayır, Turgut ile Hisarönü Mahallesi'nin eteklerine ulaşarak büyüdü. Havadan ve karadan müdahalelerle alevler 9'uncu günde söndürüldü. Yangınlarda 13 bin 650 hektar alan zarar gördü.
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Marmaris'teki yangınlarda 1996 yılında Milli Park ilan edilen 29 bin 206 hektar alandaki kızılçam başta olmak üzere karaçam, sığla, dallı Akdeniz, pırnal meşesi, kermes meşesi gibi ağaçlarla dere ve nehir çevrelerindeki zakkum ve çeşitli çiçek türlerinin yer aldığı makilik alanların bir bölümü de zarar gördü. Yangında çok sayıda hayvan da yanarak telef oldu.
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Marmarislilerin, anılarının olduğu yemyeşil doğanın eski ve yangından sonraki halini sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflar, felaketin boyutunu gözler önüne seriyor.
Yürek burktu: İşte Marmaris'in yangın öncesi ve sonrası fotoğrafları
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 9 gün süren orman yangınlarında 13 bin 650 hektar alan küle döndü. Türkiye'nin en büyük felaketleri arasında gösterilen yangın sonrası Marmaris'in eski ve yeni halinin fotoğrafları, görenlerin yüreklerini dağlarken, kimisi gözyaşlarını tutamadı.


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