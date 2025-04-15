İzmir'de metro hattındaki üst geçitten dökülen beton parçaları tehlike oluşturuyor

"Tadilat işlemleri yapılıyor ama şimdiye kadar kalıcı bir çözüm olmadı. Hasar gören tüm araçların fotoğraf ve videolarını belediyemize ilettik ancak aynı şekilde problem devam ediyor. Okula giriş ve çıkış saatlerinde yaklaşık 1500 öğrenci bu güzergahı kullanıyor. Hasara yol açan kazaları yaşıyoruz ama çocukların can güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz. İlla burada bir ölüm olması, canımızın yanması gerekmiyor. Belediyemizi göreve çağırıyoruz, gereğinin yapılmasını istiyoruz."