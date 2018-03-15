İzmir'de nevruz öncesi operasyon İzmir'de yaklaşan nevruz öncesi düzenlenen hava destekli operasyona bin 500 polis katıldı. Yapılan çalışmaların ardından 61 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda tabancı ve mermi de ele geçirildi.

Haber Merkezi 15 Mart 2018, 12:36 Son Güncelleme: 15 Mart 2018, 12:43 AA