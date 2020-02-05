İzmir’de öğrenci servislerine denetim

İzmir Büyükşehir Belediyesi her gün binlerce öğrencinin kullandığı okul servis araçlarını, ara tatilin ardından yeniden denetlemeye başladı. Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri 2019-2020 öğretim yılının ilk yarısında bin 500 servis aracı denetlemiş, eksik tespit ettiği 262 araç hakkında tutanak tutmuştu.

TEK TEK İNCELENİYOR

Karşıyaka’da bugün sabah saatlerinde bir okulda denetim yapan 12 kişilik trafik zabıta ekipleri 16 servis aracını denetledi. Denetimlerde öncelikle servis araçlarının özel servis izin belgesinin ve belediye çalışma izin belgesinin olup olmadığına bakıldı. Daha sonra fazla veya az koltuk sayısı, emniyet kemerleri, sigara içilmez levhasının görünür yerde olup olmadığı, yangın söndürücü, ilkyardım çantası, araçta takip sisteminin olup olmadığı ve okul taşıtı ikaz lambası gibi güvenlik unsurları tek tek incelendi. Bu incelemelerin ardından dört servis aracı hakkında tespit tutanağı tutularak, tutanak cezai işlem uygulanması için İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni’ne gönderildi. İki araç da öğrenci servisi şartlarını taşımadığı için trafikten men edilmek üzere İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

ALO 153 ZABITA HATTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri servisleri denetledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü Zabıta Amiri Hasan Oğuz, İzmir’de S plakalı 5845 servis aracıyla günde ortalama 160 bin öğrenci ve personelin taşındığını söyledi. Oğuz yurttaşlardan servis araçlarında gördükleri eksiklikleri Zabıta Daire Başkanlığı’nın Alo 153 hattına bildirmelerini istedi.