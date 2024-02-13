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İzmir'de örgütlenmeye devam eden FETÖ şüphelilerine darbe

İzmir'de, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında, birbirlerine destek olan ve örgütlenen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı. Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan örgüt mensuplarının adreslerine yapılan baskın ile 4 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin de firari olduğu öğrenildi. 

10:08 - 13/02/2024 Salı
DHA
İzmir'de FETÖ operasyonu
İzmir'de FETÖ operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası bir araya gelerek birbirlerine destek olan ve örgütlenmeye devam eden 6 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT'in desteği ile yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında olan şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin de firarda olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 4 sim kartı, 4 telefon ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.



#FETÖ
#operasyon
#İzmir
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