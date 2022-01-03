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İZMİR

İzmir'de otomobilde erkek cesedi bulundu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde terk edilen otomobilde bir kişi, öldürülmüş halde bulundu. Aracı bırakarak kaçtığı tespit edilen iki şüphelinin yakalanması için güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldı.

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Haber Merkezi AA
İzmirde otomobilde erkek cesedi bulundu
İzmir'de bir kişi otomobilde öldürülmüş halde bulundu.

Olay, gece saatlerinde Alpagut Mahallesi 1620/59 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, iki şüpheli şahıs tarafından üstünde plakası bulunmayan araç sokak ortasında terk edildi.

OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTILAR

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, sokak ortasında duran otomobili gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince araç içerisinde ağzı ve yüzü bezle kapatılmış halde tabancayla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu.

  • Ekipler tarafından araç içerisinde yapılan çalışmalarda bir adet pompalı tüfek bulunurken, hayatını kaybeden kişinin kimliğinin ise İbrahim Kırık (20) olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları ve savcının incelemelerinin ardından Kırık’ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobili sokak ortasından terk edip kaçan şüpheli şahısları yakalamak içinse geniş çaplı araştırma başlatıldı.

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