İzmir'de otoyolda yarışan motosikletlilere 115 bin 589 lira para cezası

Alınan bilgiye göre, İzmir-Orhangazi-Gebze Otoyolu'nda 6 Nisan'da motosiklet yarışı yapıldığı ihbarı üzerine otoyol jandarması tarafından çalışma başlatıldı. Otoyoldaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, plakası ve tescil kaydı bulunmayan 5 motosikleti ve sürücülerini tespit etti.