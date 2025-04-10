Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
İzmir'de otoyolda yarışan motosikletlilere 115 bin 589 lira para cezası

İzmir'de otoyolda yarışan motosikletlilere 115 bin 589 lira para cezası

23:2810/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
AA
Sonraki haber
İzmir'de otoyolda yarışan motosikletlilere 115 bin 589 lira para cezası
İzmir'de otoyolda yarışan motosikletlilere 115 bin 589 lira para cezası

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki otoyolda yarışan 5 motosiklet sürücüsüne jandarma ekiplerince 115 bin 589 lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir-Orhangazi-Gebze Otoyolu'nda 6 Nisan'da motosiklet yarışı yapıldığı ihbarı üzerine otoyol jandarması tarafından çalışma başlatıldı. Otoyoldaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, plakası ve tescil kaydı bulunmayan 5 motosikleti ve sürücülerini tespit etti.


Jandarma ekiplerince belirlenen adreslerde yakalanan 5 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Kişiler hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 115 bin 589 lira idari para cezası uygulandı. Motosikletler yediemin otoparkına götürüldü.

#115 bin lira
#İzmir
#motosiklet
#otoyol
#para cezası
#yarış
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11 Nisan Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir okullar tatil mi? Valilik açıklaması son durum