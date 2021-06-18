​İzmir’de provokasyon: HDP binasına saldırı

İzmir dün güne silah sesleriyle başladı. Saat 11.00 sıralarında Konak’ta iş merkezinin ikinci katında bulunan HDP İl Başkanlığı’na giren silahlı saldırgan Onur Gencer (27), parti çalışanı Deniz Poyraz’ı (38) tabancayla vurup öldürdü. Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın bulunduğu sokağı kapatan polis, zanlıyı çatı katında yakaladı. Gözaltına alınan saldırganın, istifa etmiş eski bir sağlık çalışanı olduğu öğrenildi.
SALDIRI ÖNCESİ KEŞİF YAPMIŞ
- Sosyal medyada Suriye’de çekilmiş ve silahlı fotoğrafları olan Gencer’in, saldırıdan 1 gün önce de kendi hesabından tehdit dolu paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Gencer’in “Ulan Ermeni d.... hayatınızı s.... Kin yuttum kan kusturacağım hepinize” şeklindeki mesajı dikkat çekti. Onur Gencer’in ilk ifadesinde de “Hiç kimseyi tanımıyorum. Kimse ile bir bağlantım yok. PKK’dan nefret ettiğim için binaya girdim, rastgele ateş ettim” dediği ortaya çıktı. Gencer’in ayrca ifadesinde saldırı öncesi bölgede keşif yaptığını söylediği öğrenildi.
40 KİŞİLİK TOPLANTI OLACAKTI
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, saldırının gerçekleştiği saatlerde 40 kişilik toplantı planlandığını, son anda ertelendiğini açıkladı. Silahlı 3 kişinin içeri girdiğini iddia eden HDP’li Ertuğrul Kürkçü de binanın yakılmak istendiğini, 2 saldırganın kaçtığını öne sürdü. İzmir Valiliği olayın tüm yönleriyle araştırıldığını duyurdu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada ise olayla ilgili derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Annesinin yerine işe gitmiş
- Savcının incelemesinin ardından Deniz Poyraz’ın cenazesi olay yerinden alınıp otopsi için İzmir Adli Tıp morguna götürüldü. Poyraz’ın bina önüne gelen annesi ve yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Deniz Poyraz’ın, partide çay servisi yapan annesi Fehime Poyraz rahatsızlandığı için onun yerine işe geldiği, saldırı esnasında katta yalnız olduğu bildirildi.